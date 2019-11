Una pelea entre Chiquis Rivera y Frida Sofía empaña la gala de los premios de la Radio Chiquis Rivera y Frida Sofía protagonizaron una sonora riña a la conclusión de los premios de la Radio, en los que se rindió tributo a grandes estrellas como Selena y Jenni Rivera. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El bello homenaje que se rindió a Selena y Jenni Rivera el jueves en la gala en la en que los premios de la Radio celebraron su aniversario número 20 en Grand Prairie, TX, pasó a segundo plano por la riña que protagonizaron Chiquis Rivera y Frida Sofía. Fuentes que presenciaron el incidente contaron a People en Español a que al final de la premiación volaron insultos entre las dos artistas. Según una de las personas presentes, tanto Frida como Chiquis y sus respectivos entourage tuvieron que ser expulsados del bar en el que se reunieron varios de sus colegas para celebrar tras el evento. Al parecer, el origen de la disputa gira entorno a Lupe Esparza. Según el show Suelta la sopa (Telemundo), Chiquis le reclamó a la hija de Alejandra Guzmán por un supuesto desplante de la también modelo al líder de Bronco. Image zoom Omar Vega/Getty Images Frida Sofía confirmó en declaraciones a Suelta la sopa que se había producido un incidente tras la premiación. “Me estaban gritando ‘esa pequeña p.ta’ y me hacen señas de que venga, pero no tenía ni los pantalones de venir ella y enfrentarme. [En su lugar], me mandó a sus criados”, contó. “Si ella se hubiera levantado y me hubiera hecho algunas cosas frente a mí, otro gallo hubiera cantado”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Omar Vega/Getty Images Antes de que la pelea se llevara toda la atención, la ceremonia de los premios sirvió para hacer un recuento de los mejores momentos en la historia de los galardones y rendir tributo a la reina del Tex-Mex, Selena, ya que la gala se llevó a cabo en el estado de la fallecida cantante. Este homenaje estuvo a cargo de Ana Bárbara, Edith Márquez, Belinda y Chiquis. Pero quien tampoco podía dejar de ser recordada era Jenni Rivera, quien — de acuerdo a los organizadores — es la artista más premiada en la historia de los premios. Quien mejor para rendirle tributo a la Diva de la Banda que su hija Chiquis, quien subió al escenario para interpretar “Inolvidable”, uno de los temas más populares de la malograda estrella. “Eres inolvidable”, exclamó Chiquis al finalizar su presentación. Advertisement EDIT POST

