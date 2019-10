Una Paquita la del Barrio aún con la salud delicada sale del hospital La cantante mexicana Paquita la del Barrio es dada de alta tras pasar una semana en el hospital por culpa de una neumonía y una trombosis pulmonar. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras pasar varios días en cuidados intensivos por un cuadro de neumonía y trombosis pulmonar, Paquita la del Barrio ya fue dada de alta el martes del Hospital Ángeles Lindavista de Ciudad de México. La cantante anunció su salida del centro hospitalario en comunicado compartido en sus redes sociales y agradeció tanto al personal del hospital por sus cuidados como a sus seguidores por las oraciones hechas para su pronta recuperación. Aunque fuera del hospital, la intérprete de “Rata de dos patas” deberá permanecer bajo supervisión médicas y en recuperación, por lo que prometió que una vez se sienta mejor, convocará una conferencia de prensa para dar detalles de su estado. “La verdad no esperaba ese apoyo tan incondicional y espero me perdonen por no ofrecer mis impresiones al momento de mi alta”, explica el comunicado firmado por la cantante. “A la brevedad tan pronto tenga un momento y me encuentre mejor en mi recuperación, convocaré a una conferencia [de prensa] para saludarlos personalmente”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cantante fue dada de alta alrededor de una semana después de haber sido ingresada por lo que se pensaba era un simple resfriado, pero que terminó en un cuadro de neumonía y trombosis pulmonar. Paquita, que se hizo famosa por sus canciones de despecho hacia los hombres, confesó hace algunos meses que a sus 71 años, termina cansada luego de sus presentaciones. Esta revelación se dio tras haberse quedado dormida en una entrevista. Hasta el momento, es incierto si retomará su agenda de trabajo inmediatamente. ¡Pronta recuperación, hay Paquita para rato! Advertisement EDIT POST

