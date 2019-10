Una mujer descubre que fue adoptada por el hermano del asesino de su madre El asesino en serie que mató a su madre la dio en adopción cuando era un bebé. Ahora quiere saber quién era su madre. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una joven de 19 años que fue asesinada en Kansas hace unos 35 años dejó a una pequeña de cuatro meses, que quedó en manos del asesino John Robinson. Este se apiadó de la niña y la mantuvo con vida, entregándola a su hermano y cuñada, quienes deseaban desesperadamente tener un bebé. Robinson falsificó los documentos de adopción y entregó a la pequeña a la pareja, quien llamó Heather, según People. De acuerdo a los investigadores del caso, los nuevos padres no tenían idea de que Robinson, padre y abuelo, era un asesino de sangre fría y mucho menos la verdadera procedencia de su pequeña hijita. Desde que Heather se enteró quien era en realidad, no ha cesado sus esfuerzos con la ayuda de su esposo por saber más sobre su mamá, Lisa Stasi, cuyo cuerpo nunca ha sido encontrado, de acuerdo a People. En una entrevista exclusiva que se verá este viernes en el programa 20/20 de ABC, Heather contará por primera vez su sorprendente historia. Image zoom ABC SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Heather dijo que no se sorprendió al enterarse de los crímenes atribuidos a Robinson, ya que siempre le tuvo desconfianza. Las autoridades lo arrestaron en el 2000 por robo y asalto sexual, pero luego descubrieron los cadáveres de varias mujeres en una propiedad que estaba alquilada bajo su nombre. Image zoom Kansas Department of Corrections Un jurado en Kansas lo declaró culpable de tres asesinatos y fue condenado a la pena de muerte. Además, Robinson se declaró culpable de otros cinco asesinatos en Missouri, por los que recibió cinco cadenas perpetuas sin derecho a libertad condicional. Heather, por su parte, asegura que no permitirá que esta experiencia defina su vida, sino al contrario. Quiere forjar un nuevo camino para ella y su familia e intentar ayudar a otras mujeres con su historia. Advertisement EDIT POST

