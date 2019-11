Esta modelo no sabía que estaba embarazada hasta literalmente el momento en que dio a luz La joven modelo Erin Langmaid no supo que estaba embarazada hasta que literalmente dio a luz en un baño. "Es realmente extraño". By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La joven modelo australiana Erin Langmaid no podía creerse la sorpresa que le esperaba tras entrar al baño por sentirse un poco indispuesta. Sin esperarlo y luego de alrededor de diez minutos en el inodoro, Langmaid dio a luz a una saludable niñ,a a quien llamó Isla, de la que asegura desconocía haber cargado en su vientre durante nueve meses. La joven dijo que ignoraba estar embarazada, ya que jamás sintió ningún síntoma y estaba aplicándose inyecciones anticonceptivas continuamente, de acuerdo a People. “No se me notaba obviamente porque cabía en todo [la ropa]”, comentó a la televisión 7 News Reports. “Es realmente extraño”. Langmaid, de 23 años, y su novio Daniel Carty, de 31, fueron tomados por sorpresa con la que llamaron la “dramática” llegada de su bebita el pasado 29 de octubre. “Escuché un grito y corrí dentro y luego vi a la pequeña y pensé: ‘Espera, hay dos’”, relató a 7 News. Image zoom Instagram/Erin Langmaid Su shock inicial rápidamente se tornó en pánico al percatarse de que la pequeña dejó de respirar poco después de su llegada. Con el instinto de padre activado, Carty llamó al número de emergencia y la operadora lo guió para ayudar a su hija a respirar nuevamente. Afortunadamente pudo salvarle la vida a la pequeña y tanto ella como la madre fueron trasladadas al hospital. Fue ahí, tras examinarlas, que los doctores determinaron que la modelo había experimentado un embarazo críptico. De acuerdo a reportes, una de cada 475 mujeres experimenta este tipo de gestación que no puede ser detectado por los exámenes de embarazo convencionales y que las mujeres afectadas no se dan cuenta de su estado hasta después de las 20 semanas o hasta el momento del parto. Aunque la llegada de Isla los tomó por sorpresa, los nuevos padres se están adaptando felizmente a su nueva vida en familia. “Queremos compartir con ustedes nuestro nuevo miembro de la familia. Isla May llegó al mundo la noche del martes. Ella vivió en la barriga de su mami por 9 meses sin hacernos saber”, escribió Carty en su cuenta de Instagram junto a una fotografía familiar. “Luego de unos días extremadamente duros, las dos mamá e hija están perfectamente bien y listas para irse a casa”. Image zoom Instagram/Erin Langmaid SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Langmaid confesó que si bien aún nos sale de su asombro, se siente bendecida con su pequeña “leyenda”. “Aún estoy en shock, pero te acoplas y esta es nuestra vida ahora”, comentó a la cadena de televisión. “No lo cambiaríamos”. Advertisement EDIT POST

