Una maestra de educación especial de Alabama acusada de tener relaciones sexuales con un estudiante menor de edad Acusan a la maestra de enviar fotos suyas desnudas a alumnos menores de edad y mantener relaciones con uno de ellos. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una maestra de educación especial en Alabama ha sido acusada de enviar fotos suyas desnuda a sus estudiantes y de abusar sexualmente de uno de ellos. Lyndsey Sherrod Bates, de 22 años, fue acusada de participar en un acto sexual con un estudiante menor de 19 años, de distribuir material obsceno y de tener contacto sexual con un estudiante, de acuerdo a información de prensa. Según People, la maestra renunció a su cargo en la preparatoria Madison County High School con la explicación de que deseaba trabajar en una “área diferente de la educación”. Unas cinco semanas después de abandonar su puesto, la maestra fue arrestada por supuestamente enviar fotografías posando desnuda a dos estudiantes y haber mantenido relaciones sexuales con uno de ellos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom MADISON COUNTY SHERIFF'S DEPT. Según las autoridades, Bates tuvo sexo en febrero con un estudiante de 17 años que no formaba parte del programa de educación especial de su escuela. El mismo día de su renuncia, su esposo — con quien se había casado hace alrededor de un año — la abandonó y dos días después solicitó el divorcio, que se consumó en julio de este año. “Está esperando el día que pueda aclarar esto en corte”, dijo su abogado, Robert Tuten a AL.com De acuerdo a las leyes de Alabama, el consentimiento mínimo para tener relaciones sexuales es de 16 años. Sin embargo, esa ley estatal no aplica en la relación íntima entre un maestro y un estudiante. De ser condenada, Bates podría pasar hasta 20 años en prisión. Advertisement EDIT POST

