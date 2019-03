Una joven insulta y golpea a un conductor de Uber en Perú, el video se hizo viral Los insultos y golpes de la joven quedaron grabados en un video que el conductor grabó una vez que comenzó la agresión. Carolina Trejos Lo que comenzó como un pacífico viaje en taxi, pronto se convirtió en la pesadilla de un conductor de la plataforma de Uber. El suceso tuvo lugar en el área de Miraflores, en Lima, Perú. Al recoger a una pasajera, pero no poder llevarla al destino que ella pedía debido a una falla de la aplicación, el conductor le pidió que se bajara de su unidad. Lamentablemente, la chica no tomó la petición de la mejor manera y comenzó a insultar al chofer, fue entonces cuando él empezó a grabar lo que estaba atravesando. “Yo no le estoy faltando el respeto en ningún momento, por favor la invito a que se baje de mi unidad. Lamentablemente Uber no me muestra el destino”, dice el conductor, a lo que la joven le responde: “Yo, muy educadamente, le estoy preguntando cuáles son sus datos para hacer un reporte”. La pacífica respuesta de la usuaria de Uber llegó hasta ahí ya que en solo segundos se la oye insultar al señor. “Por eso eres taxista y así te vas a morir”, le dice desde el asiento trasero, para luego darle unos golpes en la cara y tumbarle de un puño el celular con el que grababa. Durante el altercado, se ve a la mujer llamar a su novio para que baje, quien se encontraba en el lugar de donde ella fue recogida. El novio de la joven trata de hablar con el conductor y los dos terminan por pedirle a ella que se baje del auto. La cuenta de la mujer y del usuario que llamó la carrera fueron desactivadas luego de ser denunciados y de ser reportados a Uber. Por su parte, Uber, publicó un comunicado en el que rechaza cualquier acto violento. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

