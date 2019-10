Una abuelita mexicana es la nueva sensación de YouTube Donna Ángela está mostrando sus mejores recetas a través de las redes sociales en su canal de YouTube, De mi Rancho a Tu Cocina. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print YouTube tiene una nueva estrella viral y no es cualquier millennial recién estrenada, con todo el respeto. Se trata de una abuelita mexicana que está mostrando sus mejores recetas a través de las redes sociales en su canal de YouTube, De mi Rancho a Tu Cocina, que fue creado hace solo poco más de un mes. Doña Ángela, del estado de Michoacán publicó su primera receta apenas el 20 de agosto. Sin embargo, ha crecido de manera exponencial al punto de estar encaminada a llegar al millón de seguidores. Desde su primer video, la abuelita ha causado sensación, no solo por su estilo natural a la hora de explicar la receta y cocinar en su hábitat natural, sino su típica vestimenta con delantal —que le trae recuerdos de nuestras abuelitas a cualquiera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aparte de las recetas, la abuelita está revolviendo los sentimientos de quienes la ven, pues, sentir la nostalgia de recordar a la abuela cocinando en casa es casi inevitable. “’¿Gustan un taquito? Sin duda es la mejor frase del mundo, amo los vídeos de doña Ángela, me recuerda a la comida que tanto amor nos había mi abuelita cuando yo era un niño”, comenta una de las seguidoras de Doña Ángela. Si bien la abuelita apenas se estrena como YouTuber, su concepto —o quienes están detrás de el mismo— se han llevado una ola de elogios por mostrar sin filtros y sin mucha producción una manera real de disfrutar de la deliciosa comida mexicana. “Sin duda su cocina representa la de muchas mujeres que a pesar de no tener en su cocina utensilios, trastes y aparatos de lujo, se las arreglan para cocinar cosas tan EXQUISITAS… ¡Felicidades y le deseo mucho éxito!”, escribió una seguidora. ¡Esperaremos más recetas de esta linda abue! ¡Qué delicia! Image zoom Instagram/ De mi Rancho a Tu Cocina Advertisement EDIT POST

