Un sacerdote causa tremendo furor en las redes sociales por sus sexy fotos y musculoso cuerpo El padre Ricardo Esteves se ha convertido en todo un sexymbol con sus sensuales imágenes en traje de baño y ya tiene una legión de fans. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Se llama Ricardo Esteves y es un sacerdote portugués que está revolucionando las redes sociales con su sensual apariencia. Su imagen no tiene nada que ver con la de un cura habitual. Le encanta hacer ejercicio, es musculoso y tiene estilismos muy modernos que se alejan de los ropajes clásicos de un religioso, al menos fuera de la iglesia. Sus publicaciones en redes sociales, concretamente Facebook, en traje de baño y otro tipo de vestimenta ha levantado la pasión de muchos seguidores, bueno seguidoras, que ya ascienden a seis mil. El padre Esteves un chico muy cariñoso que lleva diez años dedicado a esta profesión y entregado a Dios. Image zoom Ricardo Esteves Image zoom Ricardo Esteves El padre más sexy de Portugal incluso realiza trabajos de modelaje con diferentes marcas y asegura que el dinero que recauda es donado para obras de caridad. En una entrevista con el diario español La Voz de Galicia aseguró que su vida era como la de cualquier otra persona. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Y por qué todos quieren tomarse selfies con él? “Esto es solo porque soy cura, porque realmente yo soy y hago una vida muy normal. Estoy seguro de que si se quisiera hacer algún trabajo serio nadie lo compartiría”, expresó. El padre Esteves ya ha empezado a oficiar sus primeras misas y está utilizando su fama y su vida en el ojo público para favorecer a quienes más lo necesitan. Él tiene clarísimo que su vida es Dios y no piensa cambiar la sotana por nada del mundo, pero eso no significa que no pueda ir al gimnasio y quiera verse en plena forma. Advertisement

Close Share options

Close View image Un sacerdote causa tremendo furor en las redes sociales por sus sexy fotos y musculoso cuerpo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.