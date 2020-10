“No me imagino un mundo sin música, sería muy triste”, confesó Mon Laferte, quien triunfa pese a la pandemia Su dueto con Alejandro Fernández y dos nominaciones al Latin Grammy son algunos de los éxitos de Mon Laferte, quien también aprovechó el aislamiento para crear canciones. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El sencillo “Que se sepa nuestro amor”, grabada a dueto con Alejandro Fernández, y dos nominaciones al Latin Grammy, tienen a Mon Laferte en la cima del éxito. Por ello, la cantante no se imagina qué sería de su vida sin la música que le ha dado tantas satisfacciones. “La música es demasiado importante para mí, por lo menos”, confesó Laferte a People en Español. “No me imagino un mundo sin música, sería muy triste”. Image zoom RELACIONADO: Mon Laferte dirige su primer videoclip: "Desde niña imaginé ser directora" Respecto a su experiencia de trabajar con El Potrillo, la también actriz reveló que “todavía nos falta encontrarnos en persona”, debido a que realizaron el trabajo a distancia a causa de la pandemia. “Mi compañía disquera me pregunta si me gusta Alejandro . Y dije ‘por supuesto’, ¿a quién no le gusta Alejandro Fernández? Tiene una voz superprivilegiada, es un súper artista. Fue un regalo en realidad para mí. No sabía que yo podía algún día llegar a cantar con Alejandro. Me siento muy agradecida por su generosidad y su talento”, agregó. “La experiencia ha sido grata pero a distancia, todo con mensajitos. No nos hemos podido ver. Tengo muchísimas ganas de poder cantar en vivo con él; eso va a ser superlindo”. La intérprete de “Mi buen amor” ha sido nominada a dos Latin Grammy: Mejor canción de rock, por “Biutiful”, y Mejor canción alternativa, con el tema “Chilango Blues”. Dos reconocimientos que la hicieron feliz, pero no los esperaba. “Estas nominaciones me tomaron por sorpresa porque no pertenecen a un álbum”, confesó. “Son canciones que fueron lanzadas para más el fan, la gente que sigue más mi música y les quise compartir esas canciones como un regalo”. Con 37 años, ha logrado posicionarse no solo como cantante, también es reconocida por su labor como actriz, activista y artista plástica. Pero ¿cómo se encuentra en su vida sentimental? “Soy supernoviera, como decimos en México; enamoradiza”, mencionó. “Estoy muy bien ahora. Estoy feliz, estoy enamorada y me siento muy tranquila en ese aspecto”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de “Que se sepa nuestro amor”, Mon Laferte aprovechó la cuarentena para crear otros temas que son “un tipo de homenaje a México”, donde radica desde hace 13 años, y serán lanzados poco a poco. Lo cual, la tiene emocionada porque “es la primera vez que escribo canciones del folclore mexicano”.

