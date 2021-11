Un integrante de Grupo Firme se casa con su novio Johnny Caz, tercera voz de Grupo Firme, fue sorprendido por su novio con una romántica petición de matrimonio. Aquí todos los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Grupo Firme recién celebra el triunfo en los Grammy Latinos tras haber obtenido el galardón por Mejor Álbum gracias a su producción Nos divertimos logrando lo imposible. Ahora, tienen una nueva razón para festejar, debido a que su tercera voz, Johnny Caz, se casa con su novio Jonathan Bencomo, quien le pidió matrimonio en el escenario, mientras la banda de música regional mexicana ofrecía uno de sus conciertos. Todo ocurrió el pasado 20 de noviembre, en la Agganis Arena en Boston, Estados Unidos, cuando Bencomo apareció de improviso en medio de la presentación. "Tú sabes lo difícil que es para mí estar aquí frente a tu gente, y tu familia; sin embargo, esta noche el miedo y los nervios no son tan fuertes como el amor", expresó. Acto seguido, el hombre sacó de la bolsa de su pantalón el estuche de un anillo y se hincó, ante la emoción de Caz; quien, visiblemente nervioso, no dudó en aceptar la propuesta y dio su consentimiento con la cabeza. El novio se levantó y ambos se dieron un fuerte abrazo, mientras la agrupación, para darle mayor realce al compromiso matrimonial, comenzó a tocar la pieza romántica titulada "El mundo a tus pies". Johnny Caz Grupo Firme Credit: Johnny Caz Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja se abrazó, besó y bailó frente a todos los asistentes al concierto. De momento, se desconoce la fecha en la que se llevará a cabo la boda; sin embargo, Bencomo no dudó en utilizar su cuenta de Instagram para refrendar el compromiso y agradecer el apoyo a su unión, mientras le llueven las felicitaciones.

