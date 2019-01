¿Conoces al huevo que destronó a Kylie Jenner en Instagram? Andrés Rubiano Durante los últimos años, el clan Kardashian-Jenner se ha convertido en una sensación total de las redes sociales, pero tal parece que un huevo -así como lo leen- se ha convertido en la pesadilla que las ha destronado de uno de los récords que le ha pertenecido a la familia durante los últimos meses. La fotografía con la que Kylie Jenner había presentado al mundo a su pequeña hijia Stormi Webster en febrero del 2017, se había transformado en la imagen con mayor cantidad de likes en la historia de la popular red social, la imagen supera la no despreciable suma de 18.5 millones. Pues bien, un internauta (¿o internautas?) inició el 2019 con la firme intención de robarle este trono a la multimillonaria joven con una simple imagen de un huevo. “Vamos a imponer este récord juntos y a tener la foto con más likes de Instagram. ¡Superemos el récord mundial que actualmente tiene Kylie Jenner (18 millones)! ¡Lo podemos hacer!”, lee el texto escrito junto a la postal del misterioso huevo color marrón. Desde su publición el 4 de enero, la instantánea no solo logró superar el récord de la hermana menor de la familia Kardashian, también se ha convertido en toda una sensación viral que es tendencia en el mundo entero. La imagen ya sobrepasó los 42 millones de likes y además ha recibido más de dos millones de comentarios. ¡Increíble! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La misma Kylie ha tomado con algo de humor la situación y así lo dejó ver con una de sus publicaciones más recientes en las redes. Aún es un misterio saber quién se encuentra detrás de esta idea que ha revolucionado Instagram y que con una simple foto de un huevo está reescribiendo la historia de la plataforma digital. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

