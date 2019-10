Un donante de esperma demanda a clínica tras descubrir 30 años después que aparentemente tiene 17 hijos Un donante de esperam descubre 30 años después de que es "padre" de 17 hijos. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un hombre está más que furioso tras enterarse de que su donación de esperma para ayudar a parejas con problemas de fertilidad supuestamente no fue utilizada como se le prometió hace 30 años. Ahora dice que llevará a los tribunales a la clínica de fertilidad, a la que acusa de haberle mentido. Cuando era estudiante de medicina en 1989, el ahora doctor Bryce Cleary decidió donar su esperma en la clínica de fertilidad Oregon Health & Science University para ayudar a parejas que no podían concebir hijos y para investigación científica. La clínica le prometió que su donación había ayudado a la concepción de cinco bebés en la costa este de Estados Unidos y que el resto sería destinado a la investigación, según el diario The Washington Post. Así que desde entonces creía que solamente había cinco hijos “donados” al otro lado del país, por lo que le aseguró a su esposa que estaban tan lejos que no había posibilidad de que sus cuatro hijos con ella jamás se encontraran con sus medio hermanos y mucho menos de que se enamoran. “Se pueden imaginar el shock, cuando después de 30 años, el doctor Cleary [se entera] de que al menos 17 niños nacieron de su donación”, dijo su abogado en conferencia de prensa. Image zoom Getty Images Aparentemente todos los niños nacieron en Oregón o en la región de la costa norte del Pacífico. Según informaciones de prensa, algunos de los niños han asistido a las mismas escuelas, iglesias y eventos sociales, lo que aumentó la posibilidad de conocerse sin saber que eran hermanos. Este descubrimiento llevó al doctor a interponer una demanda de más de $5 millones contra la clínica acusándola de fraude. En la demanda, Cleary expresa su miedo a que los descendientes de sus 21 hijos también crezcan en la misma área, lo que los pondría en lo que llamó un “riesgo inaceptable” de que que puedan entablar relaciones amorosas o sexuales. “Sin estas promesas [sobre el uso de su donativo], nunca hubiese participado”, dijo a la prensa. “Recientemente, dolorosamente me enteré de que estas promesas fueron una mentira”. Entre su equipo de abogados se encuentra uno de sus hijos fruto de su matrimonio, quien también expresó en la demanda que teme por el futuro de sus propios hijos. El descubrimiento se dio luego de que el doctor registrara su ADN en una base de datos que descubrió la existencia de sus hijos. “Esto obviamente ha impactado a mi papá grandemente, como su hijo, lo siento por él, y lo siento por mis medio hermanos”, dijo James Cleary al Post. “Cuando tenga hijos, tendré que decirles lo que está pasando y ellos deberán tener cuidado. Si haces las matemáticas y hay 17 [hijos] en el área, y todos ellos tienen dos hijos, eso es mucha gente relacionada contigo. Vivimos en un área pequeña y no sabes quién es quién”. En la conferencia de prensa estuvo presente una joven de 25 años a quien el doctor conoció por primera vez y quien confesó que usó el registro de ADN para buscar a sus hermanos, ya que había crecido como hija única. Fue ahí que dio con el paradero de Cleary y con varios otros parientes. “Es muy difícil de imaginar, ya que me conocieron antes de que yo supiera que esto estaba pasando”, comentó el doctor. Advertisement EDIT POST

