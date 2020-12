Close

¡Un cuento de hadas! Michelle Galván sorprende con la decoración navideña de su casa Villancicos, árbol de ensueño, adornos llenos de fantasía... Estas serán las primeras navidades con su princesa Megan así que la periodista adornó su casa por todo lo alto. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Apenas faltan unas semanas para una de las celebraciones más entrañables del año. El espíritu navideño ya se siente en la casa de los famosos que empiezan a mostrar cómo les ha quedado su arbolito, su nacimiento y aquellos rincones más especiales de su hogar. Michelle Galván ha sido siguiente en la lista de celebridades en compartir los adornos que ha elegido para este año y el resultado ha dejado a sus seguidores sin palabras. ¡No le falta detalle! Vestida en sus mejores galas y con su princesa Megan en brazos envuelta en un trajecito de mino Santa Claux, la co-presentadora de Primer Impacto, literalmente, impactó con la decoración de su sala. "Modo Navidad activado", escribió junto a este video que llega con una sorpresa muy especial. Aunque en las imágenes solo aparecen madre e hija, el papá también estuvo muy presente. Fernando Guajardo fue el encargado de amenizar este entrañable video con su voz mientras cantaba el villancico "Noche de paz". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una escena de lo más tierna que enamoró por lo que representa. Estas son las primeras navidades de la conductora con su princesa. Los Reyes Magos se adelantaron y le hicieron el regalo de su hija, el sueño más ansiado en la vida de la periodista mexicana. Aunque estas fiestas no se celebrarán con aglomeraciones familiares debido a la pandemia, Michelle y Fernando están felices porque tienen lo que más aman en el mundo. No pueden pedir más.

