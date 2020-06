Un conductor del programa “Hoy” está en espera de un bebé ¿de quién se trata? Con emoción uno de los conductores de la revista matutina Hoy ha compartido que pronto tendrá un nuevo hijo y revela estar feliz con esta noticia. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Al inicio de la emisión matutina Hoy, los conductores informaron que uno de sus compañeros estaba en espera de un bebé y lo revelarían momentos después; así, poco antes del finalizar la transmisión en vivo, Jorge El Burro Van Rankin reveló que será padre por tercera ocasión al lado de su pareja sentimental Magda Bleizeffer, con quien lleva 13 años de relación. “Quiero anunciar públicamente”, anunció Van Rankin, entre aplausos de sus compañeros. “Si voy a tener a un bebé. Exactamente tiene 18 semanas el próximo viernes, que es el día de mi cumpleaños. Ese día cumple 18 semanas”. RELACIONADO: Se revela por qué Luis Miguel se peleó con su buen amigo El Burro Van Rankin El presentador asegura “que se siente muy padre” esperar un nuevo hijo y asegura que en el último ultrasonido ya estaba bien formado el pequeño. Se prevé que nazca en los primeros días del próximo mes de noviembre. “Ese día voy a saber si es niño o niña. Creo que ella ya sabe, yo no sé”, agregó. “Las mujeres son de intuición. Yo creo que es hombre, ella dice que no, pero no lo sabemos”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El también actor reveló que tener casi 57 años de edad no le asusta para traer un nuevo bebé al mundo; al contrario, “está muy contento con la noticia” y confesó que ambos ya se han decidido por un nombre para cada sexo. Actualmente, tienen dos niñas, Roberta y Lusiana. “A mí me gustaría niño”, confesó. “Si es niña se va a llamar Carlota, si es niño, me gusta Iker”. Jorge Van Rankin recordó que el año pasado, justamente, en noviembre le había pedido matrimonio a Bleizeffer, pero debido al embarazo deberán retrasar el enlace matrimonial

