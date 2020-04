Hace unos años, Israel Jaitovich mantuvo una relación sentimental con Anette Michel; incluso vivieron juntos poco más de tres años. La pareja parecía estable y todo marchaba muy bien hasta que la actriz se convirtió en protagonista de una telenovela, Al norte del corazón, y se enamoró de su compañero Jorge Luis Pila. El conductor no había caído en cuenta que fue víctima una infidelidad y así reaccionó cuando lo entendió durante una entrevista de televisión.

“¡Si me engañó! ¡Qué poca!”, advirtió Jaitovich durante la entrevista al programa mexicano de televisión El minuto que cambió mi destino (Imagen Televisión). “¡No, no me hagas encabronar porque yo venía bien!”.

El titular del programa Desmagruga2 reveló que la también conductora lo abandonó cuando él se encontraba en una competencia de motocicletas como representante de una marca.

“Se empezó a enojar de cosas que normalmente uno no se enojaría. Hasta que un día me fui a correr a una carrera a Italia de motos”, explicó. “Cuando regresé de Italia ya no estaba”.

Pese a todo, Israel Jaitovich comprende perfectamente cómo sucedieron las cosas y después “nos volvimos a ver” para platicar la situación y “Nos hicimos amigos”. A la fecha, mantiene una buena amistad con Anette Michelle a la que considera “una mujer de primera”.

“La quiero mucho”, reveló. “Para mí es de las mejores mujeres que he conocido en toda mi vida. Es una mujer muy buena onda. Entiendo el momento; entiendo la debilidad, entiendo que éramos muy jóvenes, entiendo que nuestra relación era inmadura y habían muchas cosas que no estaba bien. Eso no le quita lo buena mujer [que es]”.