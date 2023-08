Un ataque armado a vehículo de Fuerza Regida deja un muerto El grupo Fuerza Regida se ha colocado en el ojo del huracán luego que se diera a conocer que unos de sus autos fue baleado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este martes 29 de agosto de 2023, aparentemente, Fuerza Regida, conformado por Jesús Ortiz Paz, Samuel Jaimez, José García, Moisés López y Khrystian Ramos, fue atacado por un comando armado luego de un posible intento de asalto en la autopista Puebla-Córdoba en México. De acuerdo con los diversos medios de comunicación locales, la agrupación de corridos tumbados se dirigía hacia Cancún, Quintana Roo, donde ofrecerían una presentación. Las primeras versiones mencionan que cuando circulaban por la zona de Cumbres de Maltrata, un grupo armado los interceptó y les exigió que se detuvieran y bajaran del vehículo. Como se negaron a cumplir con la petición, los presuntos delincuentes abrieron fuego ocasionando la muerte de uno de los miembros del equipo de seguridad, quien viajaba junto al copiloto y fue identificado como Jorge 'N'. Posteriormente, se mencionó que en el auto que fue baleado no iban ninguno de los integrantes de la banda de regional mexicano y solo se trata de personas contratadas para protegerlos. La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) informó lo ocurrido, confirmó el fallecimiento de una persona e indicó que en el vehículo que recibió los impactos no estaba ninguno de los miembros de la banda de regional mexicano. "Se inició carpeta de investigación por los hechos suscitados en la autopista Puebla-Orizaba, en el que fuera agredido por impacto de arma de fuego Jorge 'N', quien perdiera la vida al recibir asistencia médica en el Hospital Regional de Río Blanco", mencionó la dependencia en su cuenta de Twitter. Fuerza Regida Credit: Pedro Mera/Getty Images for Estrella Media SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cinco personas que viajaban en el mismo vehículo se encuentran sanas y salvas, declarando pertenecer al staff de seguridad del grupo musical Fuerza Regida, viajando desde la Ciudad de México con destino a Cancún, a bordo de un vehículo Suburban, modelo 2007", continuó. "Fiscales, peritos y elementos de la Policía Ministerial, llevan a cabo las diligencias de campo y científicas para esclarecer este hecho". Las investigaciones continúan y aún no se confirma si, efectivamente, fue un intento de robo. Además, se ha reportado de el grupo aparentemente no tiene programado ningún concierto en Cancún. Cabe destacar que, hasta el momento, ninguno de los miembros de Fuerza Regida se ha pronunciado ante lo ocurrido.

