Un arquitecto venezolano ganó concurso de diseño inspirado en la reconstrucción de Notre Dame El diseño del arquitecto Leonardo Nepa, que reside en Colombia, fue el número uno entre 70 dibujos. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Arquitectos de todas partes del mundo fueron invitados a proponer sus diseños para restaurar la fachada de la Catedral de Notre Dame y un arquitecto venezolano fue el escogido. El diseño del arquitecto Leonardo Nepa, que reside en Colombia, fue el número uno entre 70 dibujos sometidos al concurso ‘¿Cómo reconstruirías la Catedra de Notre Dame?’, de la plataforma digital Freelancer en Argentina, para restaurar la cúpula del edificio de 850 años de antigüedad, que fue completamente destruida por el incendio ocurrido el 15 de abril. “El concepto del diseño para el techo es mantener la forma y la escala del original, pero con otro enfoque que incluye nuevos materiales y tecnología”, dijo el arquitecto a la agencia de noticias Anadolu. Image zoom La idea de Nepa incluye materiales que permitirían la entrada de más luz de manera controlada hacia la aguja del altar, un espacio en el techo para reuniones y actividades, además de paneles de energía solar para el funcionamiento del edificio. Entre varios diseños de arquitectos alrededor del mundo como Lituania, Estados Unidos, Reino Unido, Pakistán y Vietnam, el de Nepa fue reconocido como el mejor. Image zoom Cabe destacar que el concurso fue organizado a manera de entretenimiento y no es oficial del gobierno francés. El arquitecto encargado de los Monumentos históricos de Francia es Phillippe Villeneuve será el delegado para la reconstrucción de la aguja de la emblemática iglesia. Advertisement EDIT POST

