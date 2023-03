Los últimos momentos de Ignacio López Tarso: "Entró al hospital jurando salir" El primer actor apostó por la vida hasta el final. Así le han despedido su colegas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque Ignacio López Tarso llevaba una semana ingresado, la realidad es que la primera figura de la interpretación mexicana quería salir de esta y llegar a los 100 años. Lulú Mogollón, asistente del actor, compartió con el show Venga la alegría, las esperanzas del que fuera el entrañable Melesio en Esmeralda, por salir del centro médico y retomar su vida. "Todavía entró al hospital jurando salir y nosotros llevarlo a casa, pero pues, su vela se apagó", dijo con tristeza al show de TV Azteca. Las complicaciones con la neumonía, los riñones y el corazón, sumado a la avanzada edad (98 años), no pudieron superarse. "Su cuerpo dijo: 'Me voy'. Y se fue como Macario", prosiguió con voz entrecortada su asistente, refiriéndose al papel que interpretó en la película de los 60 del mismo nombre. Ignacio López Tarso Ignacio López Tarso | Credit: Carlos Tischler/Getty Images Sus allegados aseguran que sus ganas de vivir estaban intactas y, además, quería seguir trabajando. Con más de 7 décadas de profesión a sus espaldas, las tablas eran un espacio vital para él. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hoy, el mundo de la actuación y entretenimiento en general llora su partida y celebra una carrera impecable de éxitos y personajes inolvidables que vivirán por siempre. Personalidades que compartieron escena con él, y los que no, no tardaron en publicar mensajes y dedicatorias cargadas de afecto, nostalgia y mucho amor. Entre ellos, Leticia Calderón, Aracely Arámbula, Érika Buenfil, Silvia Pinal y Ana Brenda. "El cielo gana una gran estrella. Nosotros perdemos un gran actor, un gran ser humano, compañero, padre, abuelo, amigo. Siempre recordaré las largas horas de plática y risas. Mi Melesio, te voy a extrañar mucho. Tu reinita", escribió emocionada Calderón. Una lluvia de mensajes de famosos y anónimos que agradecen el legado eterno que seguirá por siempre presente en los corazones.

