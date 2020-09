El último recuerdo cariñoso que Xavier Ortiz compartió de su exmujer Patricia Manterola El artista fallecido recordó a la que fuera uno de los grandes amores de su vida en una entrañable imagen y con unas palabras llenas de nostalgia. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Divorciarse no siempre implica una guerra entre la pareja. Patricia Manterola y Xavier Ortiz son un claro ejemplo de ello. Tras el fallecimiento del artista, la que fuera su esposa le dedicó un mensaje que denota el gran amor que les seguía uniendo a pesar de su separación en 2004. Ese respeto y admiración eran mutuos. El propio Xavier compartió una foto llena de cariño y nostalgia en sus redes sociales antes de fallecer donde recuerda aquella época dorada junto a la que fuera su compañera profesional y de vida por tantos años. "A dónde fuimos a parar cada uno, ¡si me lo hubiera dicho un adivino no le creo ni maíz!", escribió el recordado exintegrante de Garibaldi en esta emotiva instantánea. En ella unas jovencísimas Manterola y Pilar Montenegro sonreían junto a Xavier y Charly López antes de que el éxito, la fama y el dinero cambiaran su vida por completo. Tras el fallecimiento de Xavier muchos han sido los recuerdos que sus fans y compañeros de grupo han querido sacar a la luz para honrarle y despedirle de la mejor manera posible. Especialmente emotiva fue la carta de Patricia al artista, un último adiós cargado de amor y paz. "Siempre con tu corazón tan noble y sensible, con esas ganas de ayudar a quien te lo pidiera, con esos ojos tan cristalinos que no podían esconder tus sentimientos, con ese amor tan inmenso por tu hijo...", escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque la pareja puso fin a su matrimonio, siempre mantuvieron el contacto y Patty estuvo a su lado en momentos importantes en la vida de Xavier, como su accidente de moto. Tanto ellos como el resto de integrantes de Garibaldi se reencontraron en el bicentenario del grupo regalando sonrisas y buen rollo. Una época inolvidable que proyectaría a todos y cada uno de ellos como artistas siguiendo rumbos diferentes pero siempre unidos por ese momento tan único e irrepetible.

