Mira el que sería el último post de Naya Rivera, actriz de Glee que desapareció en California La actriz de 33 años colgó una foto con un tierno mensaje para su hijo horas antes de su desaparición que ha puesto en marcha una operación de búsqueda en el lago donde fue vista el miércoles.



Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En la que podría ser su última publicación en redes, Naya Rivera colgó una fotografía abrazando y besando a su hijo, Josey Hollis Dorsey, de 4 años, fruto de su relación con su exesposo, el también actor Ryan Dorsey. “Sólo nosotros dos”, escribió en su cuenta de Instagram la actriz de la serie Glee horas antes de desaparecer el miércoles durante un paseo con el niño en un lago del sur de California. Miles de seguidores le respondieron con emojis de corazones mientras las autoridades seguían buscando a Rivera, de 33 años, en el lago Piru del condado de Ventura. La Oficina del Sheriff de Ventura está investigando el caso como un "trágico accidente", según CNN. La actriz, mejor conocida por su rol de Santana López en Glee, comparte la custodia de su único hijo con su exesposo, de quien se divorció en el 2018. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rivera fue al lago el miércoles por la tarde y alquiló un bote con su primogénito. Ambos fueron vistos saliendo del muelle, dijo el capitán de la Oficina del Sheriff Eric Buschow en una conferencia de prensa. Unas tres horas después de su partida, una persona en otra embarcación descubrió el bote de Rivera a la deriva con el niño durmiendo a bordo. Cuestionado por las autoridades, él relató que nadó con su mamá y pero ella no había regresado con él a la nave. El pequeño de 4 años portaba su chaleco salvavidas cuando fue encontrado. Otro chaleco para adultos también fue encontrado en la embarcación.

Close Share options

Close View image Mira el que sería el último post de Naya Rivera, actriz de Glee que desapareció en California

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.