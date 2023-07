El desgarrador mensaje que publicó Sinead O'Connor días antes de morir Desde que su hijo Shane muriera el año pasado, su vida se había apagado, y así mismo lo confirmó en este escrito desolador. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta semana, el mundo de la música y los fans de Sinead O'Connor, despertaban con la triste noticia de su muerte. A partir de ahí, muchos de sus seguidores destacaron el último post de la artista en sus redes sociales por su significativo contenido. En dicho mensaje deja al descubierto las luchas internas que llevaba desde la muerte el año pasado de su hijo Shane a los 17 años. El escrito, que data del 17 de julio, no está disponible ya que la cantante borró esa cuenta de Twitter. Algunos fans lo rescataron. "Vivo como una criatura nocturna muerta en vida. Él era el amor de mi vida, la lámpara de mi alma. Éramos un alma en dos mitades. Era la única persona que me amó incondicionalmente. Estoy perdida sin él", expresó. Sinead O'Connor El escrito de Sinead O'Connor antes de morir | Credit: (Photo by David Corio/Redferns) El joven apareció sin vida el pasado enero del 2022 después de escaparse de una clínica psiquiátrica donde estaba internado por intento de suicidio en varias ocasiones. Fue Sinead quien confirmó que su hijo se había ahorcado y señaló al centro por no haber estado al pendiente del joven como debería para que algo así no sucediera. La artista publicó mensajes preocupantes tras el duro suceso y, finalmente, confesó que se internaría debido al delicado estado mental en el que se encontraba tras la tragedia vivida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar del malestar que había mostrado en redes en las últimas semanas, sus fans y seres queridos mantenían la esperanza viva de que saliera adelante, en parte, gracias al regreso a la música. En un post de Facebook del pasado 12 de julio, la artista de 56 años, aseguró que se había mudado a Londres y que estaba terminando su nuevo álbum. Sin embargo, nunca llegó. Sinead fallecía este miércoles, tal y como confirmaron sus familiares en un comunicado publicado por The Irish Times. Por el momento se desconoce la causa de su fallecimiento y sus más allegados han pedido absoluto respeto y privacidad al respecto.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El desgarrador mensaje que publicó Sinead O'Connor días antes de morir

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.