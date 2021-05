El último mensaje de amor de Adamari López a Toni Costa que ha generado gran confusión Después del anuncio de ruptura de la pareja, un reciente y romántico escrito de la conductora a su entonces pareja ha sido muy cuestionado. ¿Qué pasó? Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ninguna pareja es perfecta, ni siquiera en las películas. Pero si había una que se acercaba a ello era la formada por Adamari López y Toni Costa. El anuncio de ruptura ha pillado a todos desprevenidos y roto el corazón de quienes les quieren y admiran. Un día después de su anuncio oficial de ruptura, son analizados con lupa los escritos de amor que ambos se han dedicado en los últimos tiempos. El que más ha llamado la atención de sus seguidores ha sido el de la conductora al padre de su hija el día de San Valentín. Una auténtica declaración de amor de hace apenas tres meses que ha generado una gran confusión en las redes. "¡Te amo cariño mío! Que sigamos siendo cómplices, amigos, amantes, que bailemos juntos toda la vida, que las risas , la alegría, el respeto y el amor sean siempre nuestros aliados", escribía la actriz puertorriqueña. Tres meses después la situación es radicalmente opuesta. Aunque últimamente han dado pistas de un distanciamiento, sobre todo en el 50 cumpleaños de Ada, nadie hacía presagiar el desenlace. Por eso muchos de sus seguidores en redes no han tenido reparo en mostrar su decepción y falta de entendimiento. "Definitivamente no entiendo", "Entonces, ¿dónde quedó esto Ada?", "Cómo cambia el ser humano de un día para el otro", "Y dónde quedó ese te amo si eso no se acaba de la noche a la mañana", escribieron algunos usuarios todavía en shock. Adamari Lopez Toni Costa Credit: (John Parra/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como suele ocurrir en estos casos, todos hacen la pregunta del millón: ¿qué pasó? La pareja ha pedido respeto, principalmente por su hija Alaïa, y tiempo para ver si pueden solucionar sus problemas y recuperar ese amor. Adamari ya había hablado de una supuesta crisis entre ambos. Un bache que muchas parejas tienen y que aparentemente habían dejado atrás. Aunque su amor se haya tomado un respiro, siempre ocupará un lugar especial en el corazón del público, cómplice de todas las difíciles pruebas que superaron juntos. Mucho ánimo y fuerza a los dos.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image El último mensaje de amor de Adamari López a Toni Costa que ha generado gran confusión

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.