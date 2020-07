Nick Cordero le dedicó su último post en redes a su esposa Antes de iniciar su lucha contra el coronavirus, la desaparecida estrella de Broadway agradeció la entrega de la madre de su hijo a través de su cuenta de Instagram.



Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Varios meses antes de morir y días antes de iniciar su lucha contra el coronavirus, el actor y estrella de Broadway Nick Cordero publicó en sus redes sociales su último mensaje dedicado a su esposa, Amanda Kloots, el día de su cumpleaños. Cordero, quien perdió una larga batalla contra la enfermedad este fin de semana, compartió unas sentidas palabras con las que además de felicitar a la madre de su hijo, Elvis Eduardo, también agradeció su compañía y amor por su familia. “En estos días estoy contando mis bendiciones. Este es la más importante en la lista. Decir que estoy agradecido por ella se queda corto. Ella solo difunde amor en el mundo y hace todo lo posible para que sea un lugar mejor. Si la conoces, sabes a lo que me refiero. Hoy es el cumpleaños de Amanda Kloots, así que tómate un segundo y muéstrale un poco de amor. Si alguien se lo merece, es ella hoy. Feliz cumpleaños cariño. Te amo con todo mi corazón”, escribió Cordero en el que sería su último post en su cuenta de Instagram el 19 de marzo. El actor de reconocidos musicales como Waitress y Rock Of Ages falleció el domingo, 5 de julio, en el hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles, donde estuvo internado durante más de tres meses luchando por su vida. Debido a complicaciones de la COVID-19, Cordero había perdido una pierna y estaba esperando un trasplante doble de pulmón, reveló Kloots en una entrevista con la cadena CBS. “Ahora Dios tiene otro ángel en el cielo. Mi querido esposo falleció esta mañana. Estaba rodeado de sus seres queridos, envuelto en amor entre cantos y oraciones, mientras dejaba suavemente este mundo. Aún no puedo creerlo y me duele hasta el alma”, dijo su mujer en un desgarrador mensaje a través de sus redes al informar sobre el fallecimiento de su amado. “Tengo el corazón roto y no puedo imaginar nuestras vidas sin él. Nick era un ser de luz. Era el amigo de todos, le encantaba escuchar, ayudar y más que nada, hablar”, agregó. El actor que se dio a conocer en el mundo del teatro en obras como A Bronx Tale: The Musical también actuó en televisión en exitosas series como Law & Order. Compañeros en el gremio, como Lin-Manuel Miranda, Ben Stiller y Viola Davis, entre otros, lamentaron su muerte. Una página de GoFundMe ha sido creada para recaudar fondos que serán destinados a pagar sus cuentas médicas. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas y tratamiento, por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Nick Cordero le dedicó su último post en redes a su esposa

