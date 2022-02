¡Último día para votar por tu ahijada favorita! ¿Quién estará entre las 25 Mujeres Más Poderosas? Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería People En Espanol Poderosas 2022 - Madrinas e Ahijadas Credit: De Izq. a Der., Arriba: Gary Gershoff/Getty Images; Francis Bertrand; Aysia Marott; Dia Dipasupil/Getty Images; Dominique Charriau/WireImage; Abajo: Frank Ockenfels/ABC via Getty Images; Valentina García; Sami Drasin; Cortesía; Greg Doherty/Getty Images Cinco madrinas de lujo nominaron este año a mujeres que ellas consideran deben estar en la lista de las 25 Mujeres Más Poderosas de People en Español. Solo una entrará en la codiciada lista de la revista este año y sus votos determinarán quien es la ganadora. Hoy —hasta las 5 p.m.— es el último día para votar por tu 'ahijada' favorita. Mira quienes son las nominadas por Rita Moreno, Chiquis, Emily Estefan, Eva Longoria y Bianca Marroquín. Rita Moreno La actriz de raíces puertorriqueñas Justina Machado fue nominada por nuestra madrina Rita Moreno para integrar la lista de las 25 Mujeres Más Poderosas de People en Español del 2022. Machado, de 49 años, hizo el papel de la hija de Rita Moreno en la serie One Day at a Time. Trabajando juntas surgió una entrañable amistad entre las actrices. "Es inmensamente talentosa. Te atrapa como actriz y como persona. Creo que las latinas se sienten muy empoderadas con su presencia [en pantalla]", dice Moreno sobre Machado, quien también ha brillado en series como Jane the Virgin, Grey's Anatomy, Queen of the South y Six Feet Under. Justina Machado Justina Machado sabe la importancia de devolver amor a su público y motivar a su gente. "Siempre estoy aquí para prestar mi voz y mi plataforma para cualquier cosa que tenga que ver con apoyar a otras mujeres, apoyar a los seres humanos, apoyar a la comunidad latina", dijo. Eva Longoria "Va a ser una de las voces más potentes de esta próxima generación", afirma Eva Longoria sobre de la escritora, productora y activista mexicana Julissa Arce, de 39 años, con quien colabora en la plataforma digital para latinas Poderistas. "Julissa está increíblemente enfocada en promover las historias de nuestra comunidad", añade Longoria sobre su nominada para la lista de Poderosas. Julissa Arce "Su manera de contar historias es única y precisa", dice Longoria sobre Arce, fundadora de la organización Ascend Educational Fund, que proporciona becas a estudiantes inmigrantes. Arce —quien vivió durante años como indocumentada en Estados Unidos, sin dejar que esto la frenara de cumplir sus sueños y triunfando en Wall Street— hoy defiende los derechos de otros inmigrantes. La autora y activista denuncia en sus redes sociales casos de violencia policial, injusticias y discriminación en contra de los latinos. Emily Estefan "Me siento bien afortunada", dice Isabela Merced sobre ser nominada por su amiga, la cantante Emily Estefan para entrar en la lista de las 25 Mujeres Más Poderosas de People en Español. La actriz de 21 años confiesa que ve a las mujeres en esta codiciada lista de la revista como sus "ídolas" y "es un honor" ser considerada una mujer poderosa. "Estoy superfeliz, orgullosa", añade. La protagonista de Dora y la ciudad perdida —quien encarna al mítico personaje de Dora, la exploradora— en esta película, conoció a Emily Estefan en el set de la comedia Father of The Bride. Curiosamente, en la comedia, Isabela encarna a la hija del personaje interpretado por Gloria Estefan, la madre de Emily en la vida real. Isabela Merced Isabela Merced se siente orgullosa de ser parte de la comunidad LGBTQ+ y asegura que Emily Estefan la motivó con su ejemplo a vivir su verdad, y compartir su historia de amor con su novia. "Ella es tan trabajadora y tiene los pies en la tierra", añade Estefan sobre Merced, quien también celebra su orgullo por sus raíces latinas y motiva a los niños con sus poderosos personajes en la gran pantalla. Bianca Marroquín Bianca Marroquín nominó a Sharon Lickerman, quien ha sido su gran amiga desde la niñez para entrar en la lista de las 25 Mujeres Más Poderosas de People en Español este año. "Me siento muy orgullosa de sus logros y todo lo que ha hecho para ayudar a la humanidad", dice sobre Lickerman, quien es directora de la escuela Montessori REDS en la ciudad de Nueva York. La estrella mexicana de 45 años —quien brilla en Broadway en el rol de Velma en Chicago— nos cuenta porqué considera a Lickerman, de 46, una mujer poderosa. "Ha dedicado su vida al crecimiento académico y psicológico de los niños", dice Marroquín. "Admiro su corazón generoso". Sharon Lickerman Hace más de 20 años Sharon Lickerman comenzó trabajando como maestra en la escuela en la que hoy es directora. "La vida me enseñó desde muy chica lo importante que es la educación a partir de la niñez", dice la educadora mexicana, que estudió psicología infantil y es experta en la educación Montessori y la educación especial. "Siempre he tenido un interés por apoyar el desarrollo tanto académico como emocional de los niños, ayudarlos a poder tener la confianza de lograr sus metas, de entenderse a ellos mismos, de entender lo importante que es tener responsabilidad social y hacia los demás. Esa siempre ha sido mi pasión y mi misión la vida", añade. Chiquis "Escogí a mi ahijada no porque sea mi hermana, sino porque es una mujer que admiro muchísimo", dice la cantante y empresaria Chiquis, de 36 años, sobre Jenicka López, de 24. "Es un ejemplo a seguir", afirma Chiquis sobre la creadora de la marca Over Comfort y modelo de talla grande, quien motiva con sus mensajes de amor propio a sus más de 1 millón de seguidores en Instagram. "Jenicka ha sufrido depresión y ansiedad por muchos años", añade su famosa hermana. "Antes se sentía insegura de su talla, y ahora está brillando, está aceptando su cuerpo y está usando sus curvas para inspirar a otras mujeres". Jenicka López "Quiero ayudar a la gente a superarse o sentirse bien", dijo López a People en Español. "A veces me he sentido sola, sí he vivido muchos momentos difíciles pero los he superado con la ayuda de Dios. He batallado con mucho pero también he logrado mucho". Puedes votar por tu ahijada favorita hoy hasta las 5 p.m., cuando se cerrará la votación para escoger a la ganadora. Solo una de estas maravillosas mujeres entrará en la lista de las 25 Mujeres Más Poderosas de People en Español este año y será gracias a tu voto. ¡Pronto sabremos quién es la afortunada!

