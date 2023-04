Las últimas fotos de Maribel Guardia con Julián Figueroa no hacían presagiar el trágico final Estas son las imágenes que la artista compartió con su hijo días antes de morir. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las condolencias y mensajes a los seres queridos de Julián Figueroa, siguen llegando sin descanso. El fallecimiento del artista a los 28 años ha supuesto un duro golpe no solo para los suyos, sino también para el mundo del entretenimiento donde el joven tenía un lugar muy especial. Nada hacía presagiar un desenlace tan trágico e inesperado. De hecho, las últimas fotos publicadas por Maribel Guardia junto a su hijo y la familia, eran la viva imagen de la felicidad. En ellas, aparecían, además de Julián, también su esposa, Imelda Garza, y el hijito de ambos, José Julián. Celebraban un cumpleaños familiar con las sonrisas y la alegría como grandes protagonistas del encuentro. Maribel y Julián Maribel Guardia y su hijo Julián Figueroa | Credit: Mezcalent Pero menos de una semana después, todo ha dado la vuelta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Julián moría este domingo. Su cuerpo sin vida era hallado este domingo. Aunque Gustavo Adolfo Infante apunta a un paro cardíaco como posible causa de su muerte, las investigaciones forenses siguen su curso y no han dado a conocer la razón de su deceso todavía. Julián se había mostrado de lo más activo en los últimos meses tanto con sus actuaciones musicales, su manejo de los caballos o su reciente incursión en la actuación, con la telenovela Mi camino es amarte. Y así mismo lo había compartido feliz en sus redes sociales. Este domingo todas esas ilusiones y sus planes de familia llegaron a su fin tras su inesperada muerte de la que, hasta el momento, nadie de su entorno ha hecho declaraciones.

