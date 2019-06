La última temporada de Orange is The New Black ya tiene fecha de estreno

Los fanáticos de Orange is the New Black (Netflix) se están preparando para decirle adiós a sus presidiarias favoritas después de la séptima y última temporada de la serie.

La popular serie de Netflix estrenó por primera vez julio de 2013 y se convirtió en toda una sensación por su trama e historia de cada personaje. El final de la sexta temporada dejó a todos los fans con los pelos de punta con un cambio inesperado, por lo que la séptima será la que responderá a muchas preguntas.

A medida que se acerca la fecha de estreno, Netflix ha revelado detalles de la nueva temporada, donde el reparto se despide de los personajes que han interpretado durante los últimos años.

Esta serie no solo ganó una base de seguidores leales, sino que también alcanzó una aclamación crítica. Orange Is The New Black marcó el comienzo de una era monumental de la televisión, y durante seis temporadas ha abordado sin temor algunas de las historias más difíciles, relevantes y humanas de nuestro tiempo.

En octubre, solo unos meses después de que se estrenara la temporada 6 de OITNB, los fanáticos fueron recibidos con el anuncio agridulce de que la querida serie volvería para la séptima y última temporada, un mensaje que fue compartido por el reparto a través de un video.

En su temporada final, las damas de Litchfield llegan a un acuerdo con el hecho de que la prisión las ha cambiado para siempre. Piper lucha con la vida en el exterior, mientras que la vida en Max, tan corrupta e injusta como siempre, continúa sin ella. La amistad de Taystee con Cindy todavía está en juego mientras se avecina su sentencia de vida, Gloria y su personal de cocina se enfrentan a la dura verdad de la nueva fuente de ganancias de Polycon, mientras que otros persiguen drogas o sueños y se enfrentan a la realidad de su lugar en este mundo.

La temporada final Orange is the New Black estrenarán en Netflix el 26 de julio.