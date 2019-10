¡Así ha sido la última noche de solteros de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo por separado! A horas de darse el 'Sí, acepto', la feliz pareja comparte cómo ha sido su última noche por separado antes de unir sus vidas para siempre. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A apenas unas horas de convertirse en marido y mujer, Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo han compartido cómo ha sido su última noche como solteros ¡y por separado! Cada uno la ha pasado a su manera y de formas muy diferentes, pero en ambos casos con gran alegría y emoción. Mientras Sebastián apuraba sus últimas horas antes de vestirse de novio junto a amigos y familiares en una gran fiesta y mandando un romántico mensaje a su chica, “te amo princesita”; Carmen compartía unos bonitos videos desde la tranquilidad de su habitación, en pijama y junto a su inseparable mascota. Image zoom Sebastián Caicedo Image zoom Carmen Villalobos Instagram Carmen Villalobos Image zoom Carmen Villalobos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras 11 años de noviazgo la parejita feliz por fin va a unir sus vidas en matrimonio en su país Colombia, y más en concreto en Cartagena de Indias. Para Carmen no sólo va a ser un día especial por lo que significa a nivel emocional, sino porque le va a faltar el otro hombre de su vida, su padre, a quien la actriz perdió hace dos años. “Yo sé que a mi papá le hubiera encantado entregarme porque mi papá soñaba con este día”, expresó con lágrimas en los ojos en el programa Al Rojo Vivo. En lugar de su padre estará su madre que será la encargada de llevarle al altar junto al que será su marido en breve. “Mi papá va a estar en un lado conmigo espiritualmente”, expresó esta semana a People en Español. A pesar de la tristeza, Carmen tiene intención de vivir al máximo este día inolvidable y así lo ha expresado en esta emotiva publicación en su perfil de Instagram justo antes de entregarse a Sebastián ante Dios. “Me casooooo y no puedo estar mas feliz. Gracias a todos los que me han enviado mensajes de cariño. Los recibo con los brazos abiertos”, ha escrito entusiasmada y agradecida. Sólo nos queda desearle lo mejor en este día de hoy y toda felicidad del mundo en los años venideros. ¡Qué vivan los novios! Advertisement EDIT POST

