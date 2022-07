ÚLTIMA HORA: Fallece Susana Dosamantes a los 74 años Susana Dosamantes, mamá de Paulina Rubio, falleció hoy a los 74 años, después de que el pasado mes de abril su familia confirmase que la actriz sufría cáncer de páncreas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La madre de Paulina Rubio fallecía en la mañana de hoy en Miami tras no poder superar un cáncer de páncreas que le fue diagnosticado hace tan solo unos meses. La actriz estaba siendo tratada en el hospital Mount-Sinai desde abril pasado. La triste noticia fue confirmada por la periodista María Luisa Valdés Doría a través de sus redes sociales quien expresó que la muerte se produjo 11:00 am horas de este sábado. María del Perpetuo Socorro Guadalupe Susana Dosamantes Rul Riestra era el nombre completo de la mamá de Paulia Rubio. La actriz nació el 9 de enero de 1948 en Guadalajara, Jalisco. Susana Dosamantes Susana Dosamantes | Credit: Mezcalent Hace tan solo unas horas Paulina Rubio hablaba con los medios de comunicación desde México donde se encuentra trabajando y expresaba que su familia se encontraba en un momento muy delicado: "Estoy en un momento de mi familia muy sensible, y la vulnerabilidad es algo que se tiene que enseñar, quiero su mejor oración para mi madre, que siempre está conmigo y que vivimos en la familia momentos de incertidumbre", dijo visiblemente emocionada. Al mismo tiempo que pedía oraciones por su madre. "Es verdad que Susana Dosamantes ha sido diagnosticada con cáncer de páncreas, ella está siguiendo el tratamiento pero no ha sido hospitalizada. Está yendo al hospital para seguir sus quimioterapias", confirmó Alejandra Palomera, mánager de Susana Dosamantes, en exclusiva a People en Español el 21 de abril de 2022. Tanto la Chica Dorada como el resto de su familia se han mantenido muy privados con la salud de su madre durante esta enfermedad y hasta el momento, no se han pronunciado públicamente. Susana Dosamantes debutó en el cine en 1968 con la película Remolino de pasiones y posteriormente también se dedicó al teatro y a la televisión, donde sería especialmente conocida por sus papeles en telenovelas.

