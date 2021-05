La última foto de Adamari López y Toni Costa que no hacía presagiar el triste final Sus más recientes imágenes en familia de lo más sonrientes no denotaban la crisis que vivía la querida pareja. Así de unidos y felices se veían. Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Imposible. Esa es la primera reacción que muchas personas tuvieron al ver a Adamari López anunciar su ruptura temporal de Toni Costa. Aunque llevaban unos días sin dar demasiadas señales juntos en las redes, sus últimas apariciones en fotos y celebraciones familiares, como el cumpleaños de Alaïa, nada hacía presagiar lo que se avecinaba. Hace apenas un mes, la conductora de 50 años compartía en sus redes una imagen familiar de una sesión de fotos de Había una vez una foto donde los tres lucían radiantes, sonrientes y de lo más unidos. Concretamente, Adamari y Toni aparecían de la mano y tan enamorados como siempre. Hasta las palabras con las que la actriz se refirió a su familia denotaban el bonito momento que estaban viviendo. Adamari López Adamari López | Credit: IG/Adamari López/Había una vez una foto "Unas fotitos familiares que me recuerdan lo maravilloso que es estar presentes, disfrutar la familia y celebrar la vida", leía el escrito junto a estas instantáneas de finales de abril con la llegada de la primavera. Nadie se hubiera imaginado que justo en ese momento estarían pasando por uno de los momentos personales más complicados. Semanas antes habían celebrado el sexto cumpleaños de Alaïa y allí también posaron con la mejor de sus sonrisas y la bella unión a la que siempre han tenido acostumbrados a sus seguidores, hoy muy tristes por el anuncio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja, actualmente viviendo en lugares separados, ha pedido respeto para con ellos y su pequeña, a quien quieren proteger por encima de todo. Ambos compartieron comunicados en los que resaltaron el amor y el cariño que todavía se tienen. Un sentimiento en el que siguen trabajando con el fin de poder enmendar la bonita relación y familia que han construido. Todo el amor y el cariño para los tres en estos complicados momentos.

