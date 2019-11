¡Por fin! Julian Gil ya podrá convivir con su hijo fuera del centro de convivencia El argentino también tendrá que contratar a una enfermera para que conozca las necesidades del niño y eventualmente esté con él. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Julián Gil ha obtenido una victoria sobre Marjorie de Sousa y el caso de convivencia con su hijo. Datos oficiales confirman que el actor podrá ver a su hijo Matías fuera del centro de convivencia en que estaba sujetado a hacer las visitas, también tiene derecho a una video llamada con el niño. Además, las visitas de cada sábado se reanudan bajo la supervisión de la enfermera del pequeño. Sin embargo, el argentino también tendrá que contratar a una enfermera para que conozca las necesidades del niño y eventualmente esté con él. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Mezcalent/Gustavo Caballero/South Beach Photo/REX/Shutterstock Entre otros términos, el actor continuará dando el 20% de sus honorarios a la manutención del hijo que tuvo con la venezolana y tiene que contratar todos sus ingresos. Una segunda sala confirma la emisión del pasaporte de Matías, razón por la que el niño o podía viajar al extranjero cuando su madre tenía proyectos fuera de México. Pero hasta principios de este mes, los conflictos entre Marjorie de Sousa y Julián Gil continúaban; de acuerdo con la actriz, el actor de ¿y si me caso? no ha cumplido con el pago de la pensión correspondiente para la manutención del niño desde hace cuatro meses. Incluso, la también cantante dio a conocer las fechas. Image zoom Instagram/Julián Gil “Me imagino que lo que dio fue de los últimos ingresos que tuvo en Televisa; obviamente, se acumula. Mostró una cantidad que es lo que recibe por lo que le pagan, por su mensualidad”, explicó de Sousa a los medios de comunicación. “Creo que es junio, julio, agosto y adelante no se ha pagado [la pensión]”. Image zoom Victor Chavez/WireImage La protagonista de la teleserie Al otro lado del muro aseguró que el pleito legal se ha alargado porque el histrión ha hecho uso de todos los recursos legales que ha tenido a su disposición; por lo tanto, ella sólo ha debido responder ante los juzgados. Además, reveló que aún continúa el proceso para tramitar el pasaporte de su hijo; lo cual, es un trámite que lleva mucho tiempo”. Advertisement EDIT POST

