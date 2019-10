Un hombre ucraniano acusado de cortarle el pene al violador de su esposa Después de golpear al atacante en la cabeza, el esposo de la mujer usó su navaja suiza para cortarle el pene. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un hombre ucraniano cortó el pene del presunto violador de su esposa después de presenciar el ataque. El hombre no identificado, de 27 años, se dirigía a su casa en Shevchenkovo, en el este de Ucrania, el sábado cuando vio al presunto atacante, agredir sexualmente a su esposa después de que la pareja comiera con amigos en un restaurante, informa el portal de The Sun. Según los reportes, la víctima Dmitry Ivchenko salió del restaurante primeros salió unos10 minutos después. El hombre escuchó una conmoción entre arbustos cerca de su apartamento antes de ver a Ivchenko, de 25 años, asfixiando a su esposa mientras la violaba. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Después de golpear a Ivchenko en la cabeza, el esposo de la mujer usó su navaja suiza para cortarle el pene. El atacante fue sometido a una cirugía en un hospital, pero requerirá un tratamiento prolongado, según informes de medios locales. No está claro si los médicos podrán volver a colocar el pene de Ivchenko. “El esposo perdió la capacidad de controlar sus acciones”, dijo su abogado, Dmitry Spaskin. “No entendía lo que estaba haciendo”. El esposo, aún en “estado de shock” después del sangriento asalto, caminó más de 8 millas hasta una aldea vecina, donde le pidió a un amigo que lo llevara a una estación de policía. Spaskin le dijo al Daily Mail que su cliente “confesó por completo” que le cortó el pene de Ivchenko. El conyugue acusado de causar daños corporales graves y sentenciado a arresto domiciliario, informa The Sun. Advertisement EDIT POST

