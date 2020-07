Twitter borra mensaje de Miguel Bosé sobre alternativa para combatir el coronavirus ¿Porqué? Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Miguel Bosé es uno de varios famosos que se han mantenido atentos a los tratamientos, reglas y sugerencias gubernamentales para combatir la propagación de la COVID-19. Pero su posición sobre la enfermedad ha sido altamente criticada debido a sus controvertidas teorías sobre el tema, que ha catalogado como una “gran mentira de los gobiernos”, y una maniobra de poderosos empresarios multimillonarios que desean controlar a la población. Al parecer, sus declaraciones a través de las redes sociales ha mantenido a los filtros de las diversas plataformas de puntillas revisando lo que publica, ya que el cantante español acusó a la red de Twitter de censurar sus mensajes. El pasado jueves, el intérprete felicitó a las autoridades bolivianas por aparentemente tomar la decisión de aplicar y recomendar el dióxido de cloro para ayudar a combatir la enfermedad. “¡Enhorabuena Bolivia por esta decisión tan sabia, como la que Ecuador tomó en su momento!”, escribió el cantante en su página de Twitter. Sin embargo, la plataforma eliminó el mensaje casi de inmediato, enfureciendo al cantante que anunció que seguirá haciendo valer su voz por otros medios. “Queridos amigos, me bloquearon mi cuenta de Twitter por mi enhorabuena a Bolivia, por utilizar determinado medicamento para combatir el COVID-19. Esta censura empieza a dar síntomas calcados de un régimen que ya viví en mi adolescencia”, explicó en su página de Facebook. “Nos está prohibido diferir, pensar de otro modo. Tolerancia cero. Seguiremos en contacto por otras vías hasta que se agoten. #Yosoylaresistencia”. Aparentemente, la eliminación del mensaje del cantante se debió que la información resultó ser supuestamente falsa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El Ministerio de Salud de Bolivia publicó en su cuenta oficial de Twitter, una aclaración detallada explicando la peligrosidad de la sustancia, así como sus efectos secundarios y repercusiones de no usarse adecuadamente. No obstante, el cantante no se retractó y continúa firme en su teoría sobre esta pandemia. Por su parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, advirtió que el dióxido de cloro, llamado ahora una “solución milagrosa” para la prevención y tratamiento de la COVID-19, no ha presentado ninguna evidencia científica que apoye su seguridad o eficacia para combatir la enfermedad, y que por el contrario, presenta riesgos considerables a la salud de quien lo ingiera.

Twitter borra mensaje de Miguel Bosé sobre alternativa para combatir el coronavirus ¿Porqué?

