El popular DJ y bailarín Stephen tWitch Boss dejó una carta de suicidio antes de quitarse la vida esta semana en un motel de California, de acuerdo a TMZ. Las autoridades del condado de Los Ángeles informaron al portal de noticias que encontraron un mensajes del antiguo disc jockey del show de Ellen DeGeneres en el que referencia a problemas del pasado con los que habría estado lidiando. Sin embargo, la información aún no ha sido confirmada por su viuda Allison Holker Boss o gente allegada a Boss. La policía no ofreció detalles sobre los supuestos mensajes encontrados en el lugar del incidente, por lo que por el momento se desconoce su contenido. Stephen "tWitch" Boss NBCUniversal Events - Season 2018 Credit: Maarten de Boer/NBCUniversal via Getty Images Contrario a las especulaciones sobre que estaba en apuros financieros tras el fin del popular show de DeGeneres, fuentes aseguraron al New York Post que Boss tenía varios proyectos junto a su esposa para el próximo año, por lo que los rumores sobre dificultades de dinero son falsos. "Estaba tan emocionado por todos los proyectos que venían y estaba muy involucrado en el día a día [de su realización", expresó una fuente a People. De acuerdo a la fuente, los proyectos incluían varios programas, colaboraciones con diferentes marcas y otros proyectos que ya estaban en preproducción. Este viernes, los investigadores determinaron que el padre de tres niños tomó un Uber hasta un pequeño motel en Encino, a menos de una milla de distancia de su hogar, apagó su celular para no ser interrumpido y se disparó en la sien. Tenía 40 años.

