Confirman la causa de la inesperada muerte del DJ Stephen tWitch Boss El también bailarín falleció este martes en un hotel en California. Su esposa Allison Holker Boss, confirmó su muerte. Tenía 40 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El DJ y bailarín Stephen tWitch Boss se quitó la vida, confirmó la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles casi dos días después de la inesperada muerte del también tiktoker, que ha conmocionado al mundo del espectáculo. Las autoridades de California dieron a conocer que la popular estrella murió de un disparo en la cabeza, reportó People. El hecho ocurrió en un pequeño motel de la ciudad de Encino, a pocas millas de la residencia de la víctima. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Stephen tWitch Boss Critics Choice Association's 5th Annual Celebration Of Black Cinema & Television Stephen tWtich Boss | Credit: Photo by Frazer Harrison/Getty Images for Critics Choice Association De acuerdo a medios locales, Boss habría llegado al lugar el martes por la noche un poco alterado y con una sola maleta de mano. Al no registrar su salida a la mañana siguiente, una empleada del motel subió a su cuarto y encontró su cuerpo sin vida. Su viuda, Allison Holker Boss, habría acudido a las autoridades alrededor de las 8:30 de la noche del martes, tras percatarse que su esposo había abandonado su hogar sin su auto. Desafortunadamente, sus esfuerzos no lograron dar con el paradero del bailarín y fue ella quien dio la noticia de su muerte. "Es con el mayor pesar que tengo que compartir que mi esposo Stephen nos dejó", declaró Allison de 34 años, a través de un comunicado. "Stephen iluminaba cada habitación a la que entraba. Valoraba la familia, los amigos y la comunidad por encima de todo, y liderar con amor y luz era todo para él. Era la columna vertebral de nuestra familia, el mejor esposo y padre, y una inspiración para sus fans". Ellen DeGeneres, en cuyo show tWitch se dio a conocer, lamentó su trágica e inesperada muerte. "tWitch era puro amor y luz. Era mi familia y lo amaba con todo mi corazón, lo voy a extrañar", expresó la presentadora en su cuenta de Instagram. Los investigadores han cerrado el caso tras darse a conocer la causa de muerte. tWtich tenía 40 años. Si necesitas ayuda o conoces a alguien que la requiere, llama o envía un mensaje de texto a la línea de ayuda y prevención del suicidio al 988.

