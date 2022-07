Dos turistas heridos tras ataque de cocodrilo en México Dos turistas de Colorados terminaron heridos por los ataques de un cocodrilo mientras disfrutaban de una estancia en la zona turística de Puerto Vallarta, México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir cocodrilo Credit: Getty Images Dos turistas de Colorados, Estados Unidos, terminaron heridos por los ataques de un cocodrilo mientras disfrutaban de una estancia en la zona turística de Puerto Vallarta, en México. Protección Civil del estado comunicó que el incidente tuvo lugar en la noche del pasado 18 de julio en la playa Bocanegra, en las instalaciones del hotel Velas. De acuerdo con la información difundida, un joven de 42 años se dispuso a nadar en el lugar y fue atacado por el animal. Tras los gritos pidiendo auxilio, su amigo de 24 años se lanzó al agua para ayudarlo y también fue atacado por el cocodrilo. Ambos turistas fueron auxiliados y llevados a un centro de salud, dijo a la agencia AP Gerardo Castillo, director de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta. Las autoridades comunicaron que el hombre que se encontraba nadando "presentó lesiones en ambas extremidades inferiores, extremidad superior derecha, tórax y abdomen". Asimismo, su acompañante resultó "lesionado en la extremidad superior derecha y en zona inguinal derecha". cocodrilo Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Castillo informó que el martes las autoridades hicieron un recorrido por el mar para capturar al cocodrilo y regresarlo a su hábitat, pero no pudieron localizarlo. También explicó que es probable que el cocodrilo haya llegado al mar tras la crecida de un río por las lluvias de los últimos días, ya que no es usual que se vean en esta zona de playa. Desde el momento del incidente la playa se mantiene bajo vigilancia.

