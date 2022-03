La Lista VIP: Tu cara me suena, gira de Ricardo Arjona y más propuestas interesantes Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda semanal y no te aburras ni un minuto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Tu cara me suena Tu cara me suena Participantes de la nueva temporada de Tu cara me suena | Credit: UNIVISION La segunda temporada de Tu cara me suena se destacará con las espectaculares transformaciones y emocionantes actuaciones de su esperado estreno el domingo 27 de marzo a las 8 p.m. Este/Pacífico por Univision. En la muy esperada gala inicial, conducida por Rafael Araneda y Ana Brenda Contreras, se presentará y se les dará la bienvenida a los ocho concursantes célebres que participan esta temporada: Ninel Conde, Manny Cruz, Christian Daniel, Kika Edgar, Helen Ochoa, Sherlyn, Michael Stuart y Yahir. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ricardo Arjona: Blanco y Negro Tour ricardo arjona tour BLANCO Y NEGRO TOUR 2022 Credit: Cortesía Ricardo Arjona empieza su esperada gira en los Estados Unidos, Blanco y negro tour 2022. El artista guatemalteco recorrerá varias ciudades estadounidenses como, entre otros, Nueva York, Miami. Los Ángeles, Houston y Washington DC. Para comprar boletos visita ricardoarjona.com Mi tío Protagonizada por José Eduardo Derbez, Ariadne Díaz y Santiago Beltrán, Mi tío es una comedia que retrata la vida de Andy (José Eduardo Derbez), un músico frustrado con el corazón roto, quien está a punto de quitarse la vida por creer que no tiene rumbo. Los primeros dos episodios de la serie, basada en Uncle de la BBC, estrenan el 25 de marzo por Pantaya en Estados Unidos y Puerto Rico, y por Prime Video en todo Latinoamérica. De artista a artista: Karol Sevilla y Sandra Echeverría En el marco del mes de la mujer, Amazon Music presenta una serie de videos titulados De artista a artista. En esta ocasión, Karol Sevilla y Sandra Echeverría se reúnen para platicar sobre su experiencia como mujeres y la huella femenina en la industria de la música. En esta charla muy personal, ambas artistas hablan sobre sus carreras, algunas de sus influencias, el crecimiento de sus proyectos musicales, su forma de creación y el significado de la música para ellas. De artista a artista de Karol Sevilla y Sandra Echeverría ya está disponible en la aplicación de Amazon Music. Deep Water Este thriller erótico protagonizado por Ben Affleck y Ana de Armas, ya disponible en Hulu, promete subir la temperatura. La historia, una adaptación de la novela de Patricia Highsmith, cuenta la historia de un marido adinerado que permite que su esposa tenga relaciones extramatrimoniales para evitar el divorcio.

