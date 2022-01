Trucos y consejos de Juan Muñoz-Oca para ser un experto en vino Sírvete una copa y ponte cómodo… ¡tenemos muchas cosas que contarte sobre el vino que seguro te sorprenderán! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir juan munoz oca Credit: Cortesía Aprender algo nuevo siempre deja buen sabor de boca y más si hablamos de vino. Platicamos con el VicePresidente Ejecutivo de Vinicultura y Viñero de Ste. Michelle Wine Estates, Juan Muñoz-Oca, quien nos proporcionó consejos importantes sobre el vino y cómo tomarlo correctamente y poder apreciar así todas cualidad, que son muchas y muy variadas. Así que sírvete una copa y ponte cómodo… ¡tenemos muchas cosas que contarte que seguro te sorprenderán! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Por qué es importante oler el vino? Oler el vino es importante por que eleva la experiencia de degustar un vino, es una indicación de cómo va a saber el vino una vez en boca. La mayoría de los componentes del sabor en un vino son volátiles, en mi opinión oler el vino no es un requisito pero si uno se toma el tiempo para hacerlo, la experiencia es mucho mejor. ¿Los tapones de rosca indican que el vino es barato? Erath Oregon Pinot Noir Credit: cortesía Definitivamente no. La tapa a rosca es una alternativa al corcho que tiene muchas ventajas; es reciclable, la botella se puede cerrar nuevamente, y no tiene variación entre botella y botella como puede tener el corcho ya que es naturalmente variable. Si tienes planeado añejar el vino por muchos años te recomiendo corcho pero si, como la mayoría de nosotros, planeas tomar el vino en el futuro cercano, la tapa a rosca es una muy buena alternative sin importar el precio del vino. ¿Debemos evitar algún tipo de vino? Los vinos del mundo son tan variados como los lugares donde se producen o la gente que los produce. Siempre habrán vinos o estilos de vinos que te gustaran mas o menos que otros, pero yo no recomiendo alejarse de ningún vino en especial, contratiamente siempre recomiendo a mis amigos que prueben todos los vinos que puedan para aprender cuales son los que te gustan y encontrar el estilo y precio que disfrutaras mas. ¿Es malo el vino barato? no me gusta usar la palabra barato cuando hablo de vino. Todos tenemos paladares diferentes y lo que es delicioso, para mi puede que sea terrible para ti, lo mismo ocurre con el precio es muy posible que los vinos que mas te gusten sean caros, como también puede ser posible que encuentres vinos más accesibles lo suficientemente especiales para satisfacer tu paladar, si ese es el caso aún mejor ya que puedes comprar dos botellas en vez de una. ¿Cómo saber si un vino es bueno? Chateau Michelle Eroica Riesling Credit: cortesía Un buen vino es el vino que a ti te gusta, sin importar el precio. Un gran vino es un vino memorable del que te acuerdas de por vida.

