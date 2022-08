Adamari López comparte el truco definitivo para tener un abdomen plano La puertorriqueña compartió un divertido video en su cuenta de Instagram donde explicaba a sus seguidores cuál es el verdadero truco que ella lleva a cabo para tener el abdomen plano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López está viviendo un gran momento personal y profesional. La mamá de Alaïa se ha enfocado en su salud física y mental en el último año y los resultados positivos que los cambios que ha realizado en este tiempo, son más que evidentes. Cuando ya se cumple más de un año desde que anunciase de su separación con Toni Costa, la copresentadora de hoyDía se muestra feliz, segura y tranquila con ella misma. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En una reciente entrevista exclusiva con People en Español, Adamari habló de su drástica pérdida de peso, de más del 20 libras, y afirmó que sin importar la báscula, ella siempre se ha sentido bella:"En cada etapa de la vida he tenido etapas hermosas y bonitas, sin importar si tengo más o menos libras. En cada una de las etapas he tenido mis momentos de belleza y de felicidad. En esta etapa estoy contenta porque siento que además de que me encuentro contenta conmigo misma o linda, también estoy saludable; estoy viviendo una vida plena, congruente", aseguro. Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent Y sin duda esta vida plena se muestra en el buen humor que la puertorriqueña comparte con sus seguidores a través de sus redes sociales. Esta vez, quiso mostrar en un divertido video el truco definitivo para marcar un abdomen plano: "Truco para que se te marque el abdomen en tus fotos. Pones un pie así, das media vuelta... y te vas al gimnasio a entrenar", se escucha en la voz en off del video. Las imágenes las acompañó junto an texto: "Mejor truco imposible". Sus seguidores aplaudieron el buen humor de la presentadora y en pocas horas la publicación ya había alcanzado miles de likes y cientos de comentarios. Instagram Instagram | Credit: Instagram En estos momentos Adamari López se encuentra soltera, pero al ser preguntada si estaría dispuesta a encontrar el amor de nuevo, ella contesta: "De momento estoy conmigo misma y me lo estoy disfrutando mucho. No tengo ninguna pareja, no sé si a lo mejor es el momento. No digo que estoy cerrada a tener una relación, pero no estoy dispuesta a tener cualquier relación. Tengo una niña por la que velar, ni deseo presentarle a nadie solo por salir y pasármela bien. No estoy en esa etapa de mi vida. Creo que para eso tuve la juventud, y salí, y fui super noviera y disfruté mucho. Y en esta etapa si viene alguien tengo que pensar bien qué hago, qué relación realmente vale la pena tomar para yo poderle presentar a mi hija".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Adamari López comparte el truco definitivo para tener un abdomen plano

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.