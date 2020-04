"Tristeza profunda", Sebastián Rulli roto de dolor al perder a un ser querido “Hoy toca verte partir y quedarme con lo mejor de ti. De verdad que este dolor no lo había sentido antes", confesó el argentino lleno de tristeza. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El actor argentino Sebastián Rulli compartió hoy con el corazón roto de dolor la noticia de una gran pérdida en su vida acompañada del hashtag #tristezaprofunda que conmovió a sus fans. Si de por sí todos estamos viviendo unos momentos difíciles a causa del coronavirus, en su foto compartida podía leerse pinche covid, una muerte cercana ajena al virus le causó una enorme tristeza a la pareja de Angelique Boyer. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Sebastián Rulli IG “Desde que nos conocimos nos hicimos inseparables. Recuerdo perfectamente el día que te conocí en la locación de las grabaciones de la telenovela Pasión (2007) y estabas tan sucio y desprolijo que te decían El Mugres. Después de llevarte a la veterinaria te devolvieron pelón y estabas tan feliz, juguetón y cariñoso, que te adopte y bautice como “El Gaucho”. Te convertiste en mi mejor amigo y luego en el de Santi. Y ni hablar del Guapo… que no conoce la vida sin que estés a su lado”, escribió nostálgico el atractivo actor. “Hoy toca verte partir y quedarme con lo mejor de ti. De verdad que este dolor no lo había sentido antes. El amor que nos dimos fue mucho. Te quedas en mi corazón y en mi mente para siempre”, dijo recordando a su simpático compañero de aventuras. “Me enseñaste lo que es nobleza, paciencia y amor incondicional. Me perdonaste tantos días de ausencia por trabajo o el solo hecho de llegar cansado o con más compromisos. Siempre me recibiste como el primer día, moviendo tu colita y pidiéndome que te acariciara”. “Fuiste el mejor compañero que me podía tocar. Estuviste a mi lado 13 años y compartimos momentos inolvidables. GRACIAS por Tanto Mi GAUCHO. A partir de hoy duermes junto a mi corazón. Te voy a extrañar pero se que nos volveremos a encontrar. Descansa En Paz” ¡Sentimos tu pérdida, Sebastián! Mucho ánimo. Advertisement

Close Share options

Close View image "Tristeza profunda", Sebastián Rulli roto de dolor al perder a un ser querido

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.