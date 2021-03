Close

Luego de sufrir tristes experiencias personales Christian Nodal regresa a la escena musical Christian Nodal promociona el sencillo "Dos veces" que realizó en colaboración con Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho. Revela algunos pasajes difíciles en su vida. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En los primeros meses del año, Christian Nodal fue víctima de algunas pérdidas importantes a causa del COVID-19; como la muerte de su bisabuelita Rosario Gil Palomares y de su tío Benny. Además, sus padres, Cristy y Jaime; así como sus hermanos, Jaime Alonso y Amelie, contrajeron también el coronavirus. Lo cual, mantuvo al cantante triste y preocupado. "Falleció mi bisabuela, falleció mi tío y por parte de mi mujer [Belinda] también ha fallecido mucha gente y es algo bien loco. Es algo que no te esperas que vaya a pasar porque escuchas hablar del COVID y lo ves como algo muy lejano", reveló Nodal a People en Español. "[Mi mamá] Ha estado mucho mejor. Si fue muy pesado para ella porque su salud es más frágil de lo normal. Fue un tema que tuvo asustada a toda la familia, pero gracias a Dios todo está bien. Mi papá, mi hermanito, mi hermanita todos están bien". El cantante mencionó que si bien sus padres tienen "secuelas todavía", afortunadamente, "se están recuperado". Además, considera que la pandemia ha tenido un lado positivo porque "ha sido el tiempo de muchas bendiciones" y le ha permitido "acercarte más a tu compañero o a la compañera con la que estás"; en su caso pudo convivir mucho con su novia Belinda. De hecho, ahora los enamorados están juntos en España, donde ambos están desarrollando proyectos profesionales. "[Estoy disfrutando] demasiado con una súper compañía", confesó. "Dueto con Mocedades que, justo, lo acabo de grabar aquí en Madrid". Image zoom Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, el intérprete de regional mexicano está promocionando su más reciente sencillo titulado "Dos veces" que grabó en colaboración con Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho y que deseaban concretar hace tiempo. "Es una plática que lleva años; hace cinco años comencé con mi carrera y Los Plebes fueron mis padrinos de shows, de eventos. Con ellos tuve mi primer concierto, que les abrí, y también fueron padrinos de mi primer dueto con 'No paso de moda'", explicó. Esta canción fue realizada por Edgar Barrera, Horacio Palencia y Nodal, quien le dio los toques finales. "Prácticamente era una canción terminada, nada más la adapté a con palabras mías, con versitos para que quedara más llegadora [conmovedora] para Los Plebes y para mí", mencionó. A solo unos días de su lanzamiento cuenta con casi de 2.5 millones de visitas. "Es algo muy bonito para nosotros que la gente esté respondiendo de esta manera", expresaron por su parte los miembros de Los Plebes del Rancho. "[Gracias a] Christian por la oportunidad del tema por ponérnoslo en la mesa", agregaron. "Nosotros disfrutamos muchísimos al grabarla". Christian Nodal grabó su primer dueto con Belinda; el cual, será incluido en su nueva producción discográfica titulada Hecho a la medida que "que aún no tiene fecha de salida" y que incluirá otras colaboraciones con Maná, Sechs y Feid, entre otros. Mientras tanto, continúa la promoción de sencillo y video de "Dos veces".

Close Share options

Close Close Login

Close View image Luego de sufrir tristes experiencias personales Christian Nodal regresa a la escena musical

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.