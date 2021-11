El triste mensaje que compartió Carmen Salinas días antes de sufrir un derrame cerebral La respetada actriz publicó unas fotos y un escrito que demuestran el dolor y el pesar que todavía habita en su corazón: "Mi amor y mis oraciones están contigo" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La sonrisa y la alegría de Carmen Salinas siempre han sido su principal carta de presentación y la razón por la que ha despertado tanto amor en la gente. Sin embargo, la actriz compartió recientemente unas sentidas publicaciones en sus redes sociales acompañadas de unas fotos que recuerdan uno de los momentos más tristes de su vida. Ocurría apenas días antes de su fatídico problema de salud que la mantiene en coma tras sufrir un derrame cerebral. Carmen hacía referencia a la partida de Pedrito Ernesto Plasencia, su hijo del alma que murió en 1994 a causa de un cáncer. Con motivo del día que sería su cumpleaños y como hace cada año, Carmen recordó con pena su ausencia, pero siempre celebrando su amor y su vida. "Con el hijo de mi vida Pedrito Ernesto Plascencia Salinas, corazón de mi vida que hoy cumpliría años 7 de Noviembre. Solo le puedo regalar oraciones y una veladora, pero mi amor y oraciones están contigo", escribió en su perfil de Instagram con una entrañable imagen de ambos. Además, aprovechó esta plataforma para quejarse de que los cementerios estuvieran cerrados y los antros no. Situación que impidió que le pudiera llevar flores a su hijo del alma. "No pudimos ir al Panteón Español porque los cementerios están cerrados. Pero todos los antros están abiertos y así debería de ser con los panteones, dejarlos abiertos para que pueda uno llevarle flores y una veladora a sus seres queridos", expresó con el corazón roto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Unos escritos y unas imágenes que denotan el mismo amor y la misma nostalgia por su hijo casi dos décadas después de su muerte. Las publicaciones tenían lugar tan solo cinco días antes de que su salud se viera gravemente afectada. Carmen Salinas Carmen Salinas | Credit: Mezcalent La actriz de María la del barrio sigue en coma con daños irreversibles, según informaron sus allegados, quienes siguen a la espera de que pueda producirse un milagro. Fuerza para todos.

