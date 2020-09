Muy triste, así habló Carlos Ponce del suicidio de su amigo Xavier Ortiz Con motivo del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, el actor hizo una profunda reflexión acerca de la fatal noticia de la muerte del cantante de Garibaldi: "No es lo que aprendí de niño". Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con motivo del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, Carlos Ponce se sinceró hoy en un emotivo video acerca de la noticia que tanto ha impactado esta semana: la muerte del actor y cantante mexicano Xavier Ortiz del grupo Garibaldi. “Yo compartí mucho con Xavier Ortiz y le pido a Dios que lo tenga en su gloria y que les traiga paz a los familiares y amigos”, dijo Ponce con un tono triste pero sereno. Image zoom Carlos Ponce Así comenzó su reflexión: “Hola, empezó a llover y me dio como un bajoncito, llevo un par de días medio tumbao, porque he estado leyendo y escuchando muchísima desinformación e ignorancia incluso, con el tema de la muerte por culpa de suicidio” y rogó, especialmente a la prensa, que no dieran argumentos sin estar bien documentados. “Esto es un tema muy delicado, de alerta social, como para que lo definamos en una sola palabra… En la mayoría de los casos el suicidio no es un acto consciente, de cobardía o de voy a tirar la toalla. Es una consecuencia, una secuela, de un estado crítico de salud mental. Eso no significa que la persona se volvió loca… Hay muchos padecimientos que pueden llevar a un ser humano a estos extremos”, afirmó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de enumerar algunas causas que pueden llevar a una persona a suicidarse, como la depresión “todos hemos pasado por ahí”, el trastorno bipolar, el trastorno de estrés post traumático, la ansiedad, etc. rogó que “si conoces a alguien que esté dando señales de advertencia,no dejes de ofrecerle tu ayuda, sobre todo oriéntale hacia una línea directa de prevención en tu país”. Y volviendo al triste caso que nos ocupa esta semana con Xavier Ortiz pidió que “aprovechemos para cambiar la conversación, para reenfocarnos, para aprender más sobre el tema”. ¿El título de su post? "No es lo que aprendí de niño". ¡Bravo por Carlos Ponce! Si sientes que te rondan pensamientos suicidas o conoces a alguien que esté dando señales de querer quitarse la vida, puedes llamar en Estados Unidos al 1-800-273-8255 para ayuda gratuita en español.

