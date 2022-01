¿Qué le regaló Tristan Thompson a su hija de 3 años para pedirle perdón por su escándalo? El basquetbolista Tristan Thompson admitió haber engendrado un hijo varón con su amante mientras salía con Khloé Kardashian. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Poco antes de admitir públicamente que tuvo un hijo con otra mujer mientras mantenía una relación con Khloé Kardashian, el basquetbolista Tristan Thompson se disculpó con la hija que tuvo con la estrella de telerrealidad. Alrededor de una hora antes de confirmar en redes su paternidad del hijo de la modelo Maralee Nichols, el atleta recogió a su hija True, de 3 años, de su clase de gimnasia y le entregó un gigantesco ramo de flores, de acuerdo a TMZ. Según la fuente, fueron alrededor de 100 rosas rojas las que recibió la pequeña previo al anuncio de un nuevo hermanito. La niña no había visto a su padre por varios días, ya que se encontraba enfocado entrenando para su próximo encuentro contra el equipo de Los Ángeles Lakers. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Momentos después del encuentro, Thompson recurrió a las redes sociales para dar el esperado anuncio sobre su batalla legal de paternidad. "Hoy, los resultados de paternidad revelaron que tengo un hijo con Maralee Nichols", expresó en su cuenta de Instagram. "Me hago totalmente responsable de mis acciones. Ahora que la paternidad ha sido establecida, espero criar a nuestro hijo amigablemente". El basquetbolista, además, se disculpó con Khloé por su infidelidad, ya que aún sostenía una relación con la madre de su hija cuando engendró al nuevo miembro de su tribu. "Khloé, no mereces esto. No mereces el dolor y la humillación que te he causado. No mereces la manera en que te he tratado durante estos años", escribió. El año pasado, Khloé se había planteado tener otro hijo con Thompson, pero al parecer, los problemas en su relación disuadieron esa posibilidad y terminaron con su relación en junio del 2021. Otro ex de la Kardashian, Lamar Odom, recurrió a sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo a su exesposa. "Realmente le deseo lo mejor y espero que podamos conectar de nuevo y hablar como amigos algún día", escribió en su cuenta de Facebook. "Es una buena persona y se merece el mundo".

