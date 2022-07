Tristan Thompson con otra mujer en Grecia mientras espera su segundo hijo con Khloé Kardashian Tristan Thompson aparece en un video en un club llamado Bonbonniere en la espectacular isla de Mykonos rodeado de mujeres. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tristan Thompson y Khloé Kardashian Tristan Thompson y Khloé Kardashian | Credit: Jerritt Clark/Getty Images for Klutch Sports Group Hace unos días se supo que Khloé Kardashian se convertiría nuevamente en madre con la ayuda de un vientre subrogado. Pero lo que sorprendió a todos es que el bebé es de Tristan Thompson, o sea, del mismo padre que su pequeña True. En medio de este notición, se ha sabido que el baloncestista está viviendo la dulce vida en Grecia, en lugar de estar en Los Ángeles con su familia. TMZ reveló imágenes en las que se puede ver a Thompson a las 2:30 a. m. del viernes en un club llamado Bonbonniere en la espectacular isla de Mykonos. La estrella de la NBA "estaba rodeado de amigos, además de compañía femenina… un puñado de mujeres aparentemente merodeando cerca de él también", agrega TMZ. Tristan Thompson and True Thompson Tristan Thompson | Credit: Tristan Thompson/Instagram @realtristan13 "Como se puede ver, hay alrededor de cuatro mujeres diferentes a su alrededor, dos de las cuales parecen estar enfocando sus interacciones en él específicamente, e incluso más bellezas deambulando", dice TMZ. También afirmaron que testigos presenciales habían declarado que Thompson "parecía sentirse cómodo con al menos una chica que estaba en en le grupo y se puso un poco práctico durante toda la noche". Khloe Kardashian True Tristan Thompson Credit: IG Tristan Thompson SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por el momento se conoce que Thompson y Kardashian no tienen una relación, y que incluso él está esperando otro hijo de otra mujer. A pesar de no tener un vínculo amoroso, al parecer la expareja acordó volver a convertirse en padres. "Khloé y Tristan no han regresado ni han hablado desde Diciembre otra cosa que no sean asuntos parentales", dijo una fuente a PEOPLE.

