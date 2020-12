Close

Fotografían a Tristan Thompson con una misteriosa rubia, ¿quién es? ¿Quieres saber la identidad de la guapísima mujer que fue vista con la pareja de Khloé Kardashian en Boston? ¡Aquí te lo contamos! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La estrella de baloncesto y pareja de Khloé Kardashian, Tristan Thompson, fue visto recientemente compartiendo con una misteriosa dama en la ciudad de Boston. Según reportes del Daily Mail, el jugador de baloncesto de 29 años acudió al restaurante Zuma, del Hotel Four Seasons, donde cenó junto a la mujer que es su agente de bienes raíces durante el fin de semana. Image zoom Credit: Jerritt Clark/Getty Images for Remy Martin El portal de noticias TMZ reveló que la joven —a quien identificaron como Julia— es la encargada de administrar las propiedades de Thompson y en el pasado lo ayudó a instalarse en su casa en Los Ángeles y ahora busca hacer lo mismo en Boston. Las fuentes de TMZ aclararon que no habrían visto al par en plan romántico y que la comida se trató de un encuentro de negocios. Además, aseguraron de que Julia vestía un suéter deportivo y el pelo recogido “no exactamente el look de una cita”. De acuerdo con reportes de Page Six del New York Post, Thompson y Kardashian se reconciliaron en julio tras superar un escándalo de infidelidad de Thompson con la ex mejor amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods. Ahora, la pareja parece estar en armonía junto a su hija de 2 años, True Thompson. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La estrella de televisión de 36 años comentó este fin de semana en una foto que Thompson colgó de su hijo Prince de 4 años, fruto de su relación con su ex Jordan Craig. En sus redes, le envió varios emoticones de corazón en el día del cumpleaños del pequeño. “¡Feliz cumpleaños Princey!", escribió Thompson en su Instagram el domingo. "Soy tan afortunado de tenerte como hijo. Tu corazón y tu alma son de oro puro. Tu hermana tiene mucha suerte de tener un hermano mayor como tú para cuidarla y protegerla. Papá te ama bebé”.

