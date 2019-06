Khloé Kardashian asegura que Tristan Thompson amenazó con suicidarse

Khloé Kardashian y Tristan Thompson acapararon titulares de diversos medios de comunicación luego que se diera a conocer que el jugador de la NBA le fue infiel a la estrella de telerrealidad con Jordyn Woods.

“Tristan le confirmó a Khloé que él y Jordyn se quedaron en su casa hasta las 7 de la mañana y que algo pasó”, se escucha decir a Kim Kardashian en el último episodio de Keeping Up with the Kardashians, que se transmitió el pasado domingo en la cadena E!.

Según explicó Khloé, Thompson estaba lleno de remordimiento. “Una vez que Tristan aterrizó en Cleveland vio los millones de mensajes de texto que le envié. Ya sabía que algo pasaba y no había nada más por hacer tan solo confirmarlo. Esa fue la respuesta a mi pregunta. Todos se fueron y Jordyn y Tristan se quedaron solos. Ella estaba sentada en sus piernas, estaban el uno sobre el otro. ¡Es asqueroso! Yo solo esperaba mejores resultados para mi y para mi hija”.

Durante una conversación con el ex de su hermana Kourtney Kardashian, Scott Disick, Khloé aseguró que el padre de su hija la amenazó con quitarse la vida. “Me dijo ’no puedo vivir sin ti y qué desastre he causado”, contó. “Él está haciendo esto para que yo reaccione. Oh, entonces yo puedo decir ‘¿me puedo matar en cualquier momento?’. Es una locura”.

A pesar de su enojo y decepción, Kardashian le pidió a uno de los amigos de Thompson que vaya a verlo para asegurarse que estaba bien.

Cabe recalcar que no es la primera vez que Khloé termina con Thompson por una infidelidad.

Tristan protagonizó una gran polémica luego de que se revelaron varios videos –justo antes de que naciera su hija True– que dejaron en evidencia sus múltiples infidelidades a la estrella de la serie Keeping Up with the Kardashian.