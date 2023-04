Hijo de Yahir revela porqué trabajaba en página para adultos

"Estaba triste era el primer año en que no me contestaba el celular. Quería felicitarlo y fue el primer día que hablé con [mi papá] tras mucho tiempo, no sé un año, año y medio más o menos. '¿Cómo estás sapo?', me dijo 'ya sé que estás haciendo cosillas', berreé y empecé a llorar bien cabrón. Toda la llamada me la pasé llorando y le dije 'papá, te quiero abrazar'", confesó. "A mi papá lo quiero desde que nací hasta que me muera porque es mi papá y lo adoro con todo mi corazón. Siempre dicho que es mi héroe y no es que no me apoye; yo decidí tomar un camino diferente".