Exclusiva: Ally Brooke habla sobre emotivo tributo a Selena Quintanilla en Premios Juventud Uno de los momentos más emocionantes de Premios Juventud fue sin duda el tributo a Selena Quintanilla. Danna Paola, Greeicy Rendón, Ally Brooke y Natti Natasha cantaron los grandes éxitos de 'La Reina del Tex Mex'. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La música y el legado de Selena Quintanilla fue celebrado por todo lo alto en Premios Juventud. Natti Natasha, Greeicy Rendón, Danna Paola y Ally Brooke rindieron tributo a la eterna Reina del Tex Mex, cantando éxitos suyos. La reggaetonera Karol G presentó el espectáculo. "A pesar del tiempo sigue siendo vigente porque sigue tocando el alma de cada uno de nosotros. Yo la tengo literalmente tatuada en mi piel", dijo la cantante colombiana sobre la intérprete de "Como la flor". Karol G también le entregó a A.B. Quintanilla —el hermano de Selena y ex líder de los Kumbia Kings— dos premios de legado musical, uno para él y otro para la fallecida cantante, que A.B. dedicó a sus padres. "Es una estrella que sigue brillando cada vez más fuerte con su obra, con su estilo y con su ejemplo es y será eterna", concluyó Karol G. Image zoom (Jason Koerner/Getty Images) La audiencia se estremeció al ver a Selena Quintanilla en una pantalla gigante, cantando "Como la flor". A continuación, Danna Paola salió al escenario junto a un grupo de bailarinas vestidas con el bustier de lentejuelas interpretando la misma balada. Natti Natasha deslumbró por su parecido a Selena al lucir un jumpsuit plateado y el cabello recogido al estilo de la fallecida estrella y cantar su tema "Carcacha". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom (Jason Koerner/Getty Images) Ally Brooke cantó "Amor prohibido", mientras Karol G tarareaba la canción desde la audiencia, al lado de su amado Anuel. Greeicy puso a todos a rumbear con "Baila esta cumbia" y al final las cuatro cantantes regresaron al escenario para cantar juntas "Fotos y recuerdos". Image zoom (Jason Koerner/Getty Images) La cantante tejana Ally Brooke, exintegrante de Fifth Harmony, habló con People en Español antes de subirse al escenario sobre lo que significa ser parte de este tributo a Selena Quintanilla, quien la inspiró a ser cantante. Image zoom (Jason Koerner/Getty Images) "Estoy muy emocionada. Soy parte del tributo a Selena con otras reinas maravillosas: Natti Natasha, Danna Paola, y Greeicy. Es un momento increíble para todas nosotras poder unirnos para honrar a la mujer que nos abrió el camino a nosotras. Ella es mi heroína, es mi todo".

