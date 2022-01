Tribunal de apelaciones confirma la cadena perpetua del Chapo Guzmán Un tribunal federal de apelaciones confirmó la pena de cadena perpetua impuesta a Joaquín el Chapo Guzmán por narcotráfico. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos en Nueva York confirmó que el conocido narcotraficante mexicano, Joaquín el Chapo Guzmán, permanecerá en la cárcel condenado a cadena perpetua. Luego de que los abogados del Chapo presentaran una apelación, el tribunal rechazó el argumento de que los jurados siguieron indebidamente el caso en los medios de comunicación durante el juicio y denegó los argumentos del acusado para solicitar un nuevo juicio, informó la agencia Reuters. Joaquín "El Chapo" Guzmán Credit: Mezcalent.com Los abogados del mexicano dijeron que uno de los jurados contó bajo anonimato a Vice News que se habían informado sobre el caso en la prensa y redes sociales durante el proceso, lo cual está prohibido. Sin embargo, la corte de apelaciones explicó en su conclusión que el juez "llevó a cabo el juicio de tres meses con diligencia y equidad, luego de emitir una serie de fallos previos al juicio meticulosamente elaborados" y que se "confirma la sentencia resultante del Tribunal de Distrito". Además indicaron que "no hubo ningún error estructural que privó a Guzmán de las 'protecciones básicas' sin las cuales 'un juicio penal no puede cumplir su función de forma fiable como vehículo para la determinación de la culpabilidad o la inocencia'", reportó Univision. "Estoy seguro de que el señor Guzmán buscará una revisión de la Corte Suprema", dijo a Reuters su abogado, Marc Fernich, en un correo electrónico. Joaquin "El Chapo" Guzman "Estamos decepcionados de que las denuncias sustanciales de mala conducta grave del jurado continúen siendo barridas debajo de la alfombra… todo, al parecer, debido a la notoriedad incomparable del acusado", añadió. El Chapo fue condenado a cadena perpetua en julio de 2019 por tráfico de drogas y lavado de dinero, entre otros cargos. Actualmente se encuentra cumpliendo la pena en una prisión de máxima seguridad en Colorado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Emma Coronel Aispuro, esposa del líder del cártel de Sinaloa en México, se declaró culpable el pasado junio de los tres cargos que le imputaban: conspiración para distribuir drogas ilegales en Estados Unidos, conspiración para lavar dinero de narcóticos, y participación en transacciones financieras con una organización narcotraficante. Coronel fue condenada a cuatro años de prisión, cinco de libertad supervisada y una multa de $1,5 millones.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Tribunal de apelaciones confirma la cadena perpetua del Chapo Guzmán

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.