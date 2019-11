¡Tremendo escote! Adamari López luce su vestido más atrevido y sexy durante de la cena de Acción de Gracias La conductora puertorriqueña ha disparado la temperatura con su traje más sensual hasta la fecha con una apertura delantera de vértigo ¡que deja poco a la imaginación! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Ave María! Como dirían en su tierra. Adamari López se lo tenía bien calladito pero por fin desveló uno de sus secretos mejor guardados para este día de Acción de Gracias. Además de una cena de ensueño en su casa con familiares y amigos, la puertorriqueña lució uno de los vestidos más sexy y estilosos hasta el momento. Y eso que la vemos cada día en su programa mañanero de Telemundo, Un Nuevo Día. Esta vez se superó. Floreado, alegre y con un escote de altura, como diría Rosalía, hizo las delicias de sus seguidores que pudieron disfrutar de algunos videos que la conductora publicó en sus historias de Instagram. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Emocionada con la cena, también nos enseño la cara de una de sus invitadas estrella de la noche, su amiga del alma y casi, casi hermana, Karla Monroig. La actriz se asomó a la cámara con una gran sonrisa de felicidad por estar junto a su compatriota y poder pasar este momento tan especial juntas. Image zoom Adamari López La casa se dividió en dos partes, la de los adultos y la de los niños. A las mesas no les faltaba detalle y el ambiente tuvo los ingredientes perfectos para pasar una noche llena de amor, risas y bellos momentos en familia. ¡Gracias por hacernos tus cómplices Adamari! Advertisement

